Fuerte incendio frente a Unicentro generó alarma en el norte de Bogotá

En la noche del sábado 11 de abril, un incendio en una zona de vegetación obligó a la rápida reacción de vecinos y autoridades en la localidad de Usaquén. El hecho ocurrió en la calle 127 con carrera 15, en inmediaciones del centro comercial Unicentro Bogotá, donde las llamas alcanzaron una cerca de pinos y se expandieron con rapidez.

La cercanía con zonas residenciales generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes temieron que el fuego se propagara hacia viviendas. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la intensidad del incendio y la rapidez con la que avanzaba sobre la vegetación.

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En los primeros minutos de la emergencia, residentes del sector intervinieron con extintores y agua para intentar contener las llamas. Algunos testigos relataron que el fuego crecía de forma acelerada, lo que aumentaba el riesgo en la zona.

Mientras tanto, los reportes ciudadanos alertaban sobre la situación en tiempo real, evidenciando el impacto visual del incendio y la preocupación generalizada. Los videos también mostraron cómo el humo y el fuego se extendían en el separador vial.