Fuerte incendio frente a Unicentro generó alarma en el norte de Bogotá

En la noche del sábado 11 de abril, un incendio en una zona de vegetación obligó a la rápida reacción de vecinos y autoridades en la localidad de Usaquén. El hecho ocurrió en la calle 127 con carrera 15, en inmediaciones del centro comercial Unicentro Bogotá, donde las llamas alcanzaron una cerca de pinos y se expandieron con rapidez.
La cercanía con zonas residenciales generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes temieron que el fuego se propagara hacia viviendas. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la intensidad del incendio y la rapidez con la que avanzaba sobre la vegetación.
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En los primeros minutos de la emergencia, residentes del sector intervinieron con extintores y agua para intentar contener las llamas. Algunos testigos relataron que el fuego crecía de forma acelerada, lo que aumentaba el riesgo en la zona.
Mientras tanto, los reportes ciudadanos alertaban sobre la situación en tiempo real, evidenciando el impacto visual del incendio y la preocupación generalizada. Los videos también mostraron cómo el humo y el fuego se extendían en el separador vial.
Bomberos lograron controlar la emergencia sin heridos
Minutos después, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegaron al punto para hacerse cargo de la situación. Tras varias maniobras, lograron controlar completamente el incendio y evitar que se expandiera a otras áreas cercanas.
Según el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas, aunque sí hubo afectaciones temporales en la movilidad. “Controlamos un incendio en una cerca de pino en la Calle 127 con Carrera 15. No se reportan personas lesionadas. El paso vehicular se encuentra lento”, indicaron.
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La intervención de los equipos de socorro generó congestión vehicular en la zona, especialmente sobre la calle 127, donde se redujo el flujo de automóviles mientras se atendía la emergencia.
Conductores reportaron demoras durante el procedimiento, que se extendió hasta lograr la extinción total del fuego. La presencia de maquinaria y personal especializado obligó a realizar cierres parciales en el sector.
Investigación en curso sobre el origen del incendio
El alcalde local de Usaquén, Daniel Hernando Ortiz, confirmó que hacia las 9:00 p. m. la situación ya estaba bajo control, gracias al trabajo conjunto entre bomberos, Policía y autoridades locales.
Aunque circularon versiones en redes sociales sobre un posible responsable, las autoridades insistieron en que no existe confirmación oficial y que el caso continúa en investigación.
Por ahora, se adelantan las indagaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incendio y establecer responsabilidades. Entretanto, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia de manera oportuna y evitar riesgos mayores.