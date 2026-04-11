Galán confirma pruebas del Metro de Bogotá: obra supera el 75 %

La imagen de trenes circulando por el Metro de Bogotá está más cerca de convertirse en realidad. Luego de años de obras visibles en distintos puntos de la ciudad, el proyecto entra en una etapa determinante: las pruebas técnicas con material rodante.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que a partir de julio de 2026 comenzará esta fase, considerada clave para comprobar el funcionamiento del sistema antes de su apertura al público.

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Así será la fase de pruebas del metro

Esta etapa no implica aún la prestación del servicio a los ciudadanos, pero sí permitirá evaluar cómo operará el sistema en condiciones reales. Se trata de pruebas con trenes en movimiento, que se desarrollarán en un tramo específico del proyecto.

De acuerdo con lo explicado por el mandatario, el recorrido de prueba conectará el patio talleres con la estación número cuatro, ubicada en la localidad de Kennedy.

Durante este proceso se revisarán componentes fundamentales como:

El comportamiento de los trenes

Los sistemas de señalización

La infraestructura eléctrica

La operación integral del sistema

Esto marca la transición de una obra de construcción a una etapa de validación técnica.

El Distrito informó que la primera línea del Metro de Bogotá ya registra un avance superior al 75 %, lo que refleja un desarrollo acorde con el cronograma establecido.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que este progreso no solo corresponde a la infraestructura física, como el viaducto o las estaciones, sino también a la implementación de sistemas tecnológicos indispensables para su operación.

Entre ellos se incluyen plataformas de control, señalización y gestión operativa, que serán esenciales para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio.

Entrega en 2027 y operación en 2028

Sobre los tiempos del proyecto, la administración distrital reiteró que la meta es mantener la entrega de la infraestructura en el segundo semestre de 2027.

Antes de su entrada en funcionamiento, será necesario completar un periodo de pruebas operativas de aproximadamente seis meses, lo que permitirá ajustar detalles técnicos y asegurar que el sistema cumpla con los estándares requeridos.

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Si todo avanza según lo previsto, el Metro de Bogotá iniciaría su operación comercial en marzo de 2028.

El inicio de las pruebas con trenes representa uno de los hitos más significativos del proyecto, que durante décadas fue una promesa sin concretar.

Aunque las obras han generado afectaciones en la movilidad de la ciudad, este avance evidencia que el sistema comienza a tomar forma más allá del concreto y el acero.

Con los primeros trenes en movimiento, Bogotá da un paso definitivo hacia la materialización de su sistema de transporte más ambicioso.