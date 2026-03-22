Durante este domingo 22 y lunes festivo 23 de marzo de 2026, Bogotá implementará medidas especiales de movilidad como el reversible en la carrera Séptima y el pico y placa regional para facilitar el ingreso y salida de vehículos en el puente festivo.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que el reversible operará en sentido norte-sur sobre la carrera Séptima, desde la calle 245 hasta la calle 183, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular en uno de los principales corredores de la ciudad.

La medida se aplicará entre las 4:30 p. m. y las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo del volumen de vehículos que se registren durante la jornada.

Así funcionará el pico y placa regional

Para el lunes festivo 23 de marzo también regirá el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8).

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará permitido únicamente para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., no habrá restricciones para el ingreso de vehículos a la capital.

Corredores donde aplica la medida

El pico y placa regional operará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá, entre ellos la autopista Norte, la autopista Sur, la calle 13, la calle 80, la carrera Séptima, la vía Suba-Cota y las vías a La Calera y Choachí.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación para evitar congestiones y contratiempos durante el puente festivo.