La Secretaría Distrital de Movilidad definió cómo operará el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo de 2026.

La restricción aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y funciona bajo el esquema habitual:

En días impares pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

El lunes 23 de marzo, por ser festivo, no aplica el pico y placa tradicional, pero sí estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a la ciudad.

Día a día de la semana

Lunes 23 de marzo: pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

pico y placa regional de ingreso a Bogotá. Martes 24 de marzo: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 25 de marzo: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 26 de marzo: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 27 de marzo: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 28 de marzo: no aplica la medida.

no aplica la medida. Domingo 29 de marzo: no aplica la medida.

Evite fraudes con el pico y placa solidario

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para no caer en estafas relacionadas con el pico y placa solidario.

El único canal oficial para adquirir este permiso es la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde el pago se realiza exclusivamente a través del botón PSE.

Desde la entidad insisten en verificar siempre la autenticidad de los sitios web para evitar fraudes y proteger la información personal.