La Secretaría Distrital de Movilidad definió cómo operará el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo de 2026.
La restricción aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y funciona bajo el esquema habitual:
- En días impares pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
El lunes 23 de marzo, por ser festivo, no aplica el pico y placa tradicional, pero sí estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a la ciudad.
Día a día de la semana
- Lunes 23 de marzo: pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
- Martes 24 de marzo: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 25 de marzo: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 26 de marzo: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 27 de marzo: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 28 de marzo: no aplica la medida.
- Domingo 29 de marzo: no aplica la medida.
Evite fraudes con el pico y placa solidario
Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para no caer en estafas relacionadas con el pico y placa solidario.
El único canal oficial para adquirir este permiso es la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde el pago se realiza exclusivamente a través del botón PSE.
Desde la entidad insisten en verificar siempre la autenticidad de los sitios web para evitar fraudes y proteger la información personal.