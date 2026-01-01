Inicio
Bogotá

Pico y placa para taxis en Bogotá: así opera en enero de 2026

Jue, 01/01/2026 - 09:36
En enero de 2026, el pico y placa para taxis va de lunes a sábado (5:30 a. m. a 9:00 p. m.). Domingos y festivos no aplican.
Durante enero de 2026, el pico y placa para taxis en Bogotá opera con normalidad. La medida aplica de lunes a sábado, según el último dígito de la placa, y no rige domingos ni festivos. Por eso, el 1 de enero y el 12 de enero quedan por fuera de la restricción.

Horario y días en los que no aplica

La restricción para el servicio de taxi rige entre 5:30 a. m. y 9:00 p. m., de lunes a sábado. En domingos y festivos no hay pico y placa, lo que incluye el jueves 1 de enero y el lunes 12 de enero.

El calendario se consulta con el último número de la placa. Cada día con restricción hay dos dígitos que no pueden circular durante el horario establecido, mientras los demás pueden prestar el servicio.

Dígitos restringidos por fechas en enero de 2026

  • No circulan placas terminadas en 9 y 0: 2, 8, 14, 20, 26 y 31 de enero.

  • No circulan placas terminadas en 1 y 2: 3, 9, 15, 21 y 27 de enero.

  • No circulan placas terminadas en 3 y 4: 5, 10, 16, 22 y 28 de enero.
  • No circulan placas terminadas en 5 y 6: 6, 17, 23 y 29 de enero.
  • No circulan placas terminadas en 7 y 8: 7, 13, 19, 24 y 30 de enero.

Días sin pico y placa para taxis en enero: además de los domingos (4, 11, 18 y 25), tampoco aplica el 1 y el 12 de enero por ser festivos.

Qué revisar antes de salir

Para evitar confusiones, conviene revisar tres cosas antes de iniciar el turno:

  1. Si el día es domingo o festivo (no hay restricción).
  2. Si se está dentro del horario (5:30 a. m. a 9:00 p. m.).
  3. Si el último dígito coincide con los dos números restringidos de esa fecha.
Bogotá
Movilidad
