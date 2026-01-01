Durante enero de 2026, el pico y placa para taxis en Bogotá opera con normalidad. La medida aplica de lunes a sábado, según el último dígito de la placa, y no rige domingos ni festivos. Por eso, el 1 de enero y el 12 de enero quedan por fuera de la restricción.

Horario y días en los que no aplica

La restricción para el servicio de taxi rige entre 5:30 a. m. y 9:00 p. m., de lunes a sábado. En domingos y festivos no hay pico y placa, lo que incluye el jueves 1 de enero y el lunes 12 de enero.

El calendario se consulta con el último número de la placa. Cada día con restricción hay dos dígitos que no pueden circular durante el horario establecido, mientras los demás pueden prestar el servicio.

Dígitos restringidos por fechas en enero de 2026

No circulan placas terminadas en 9 y 0: 2, 8, 14, 20, 26 y 31 de enero.

No circulan placas terminadas en 1 y 2: 3, 9, 15, 21 y 27 de enero.

No circulan placas terminadas en 3 y 4: 5, 10, 16, 22 y 28 de enero.

No circulan placas terminadas en 5 y 6: 6, 17, 23 y 29 de enero.

No circulan placas terminadas en 7 y 8: 7, 13, 19, 24 y 30 de enero.

Días sin pico y placa para taxis en enero: además de los domingos (4, 11, 18 y 25), tampoco aplica el 1 y el 12 de enero por ser festivos.

Qué revisar antes de salir

Para evitar confusiones, conviene revisar tres cosas antes de iniciar el turno: