Ataque con dron en Tibú dejó un niño muerto y cinco heridos: ¿qué se sabe?

Un niño murió y otras cinco personas resultaron heridas en Tibú, Norte de Santander, tras un ataque con un dron cargado con explosivos, informó este viernes el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz.

De acuerdo con el director de Indepaz, Leonardo González, el ataque habría impactado a una familia campesina en zona rural del municipio, ubicado en la región del Catatumbo.

“De acuerdo con reportes preliminares, un ataque con dron habría impactado a una familia campesina, dejando al menos seis personas heridas, entre ellas tres menores de edad. Un niño de 10 años falleció a causa de la gravedad de las heridas”, señaló González en su cuenta de X.

El director de Indepaz agregó que este hecho evidencia, una vez más, los graves riesgos que enfrentan las comunidades civiles en medio de las confrontaciones armadas.

Ataque en medio de disputas armadas

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido. Sin embargo, medios locales señalaron que el ataque con dron se habría registrado durante un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y una de las disidencias de las FARC.

Estos grupos se disputan el control territorial del Catatumbo, una zona históricamente afectada por la presencia de organizaciones armadas ilegales y economías ilícitas. Tibú es uno de los municipios más golpeados por esa disputa.

El uso de drones en el conflicto

El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Olivier Dubois, afirmó esta semana a EFE en Ginebra, Suiza, que el uso de drones con explosivos se ha vuelto frecuente en el conflicto armado en Colombia.

Según Dubois, los civiles son las principales víctimas de este tipo de ataques. El CICR estima que cerca de un millar de personas resultaron heridas en 2025 por el uso de estos aparatos.

Los drones, tanto de producción industrial como casera, se han convertido en un arma cada vez más presente en escenarios de guerra. El caso más visible a nivel internacional es el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde estos aparatos han tenido un papel central.

En Colombia, su uso también ha generado impactos sobre la vida cotidiana de las comunidades. De acuerdo con el CICR, muchas familias que viven en zonas de confrontación armada se confinan durante días para protegerse, lo que limita su acceso a servicios básicos, agua y alimentos.