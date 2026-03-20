Colombia atraviesa un cambio sostenido en su comportamiento demográfico. De acuerdo con el más reciente informe del DANE, en 2025 se registró una caída en los nacimientos y un aumento en las defunciones, consolidando una tendencia que se viene observando desde hace varios años.

En 2025 se reportaron 433.678 nacimientos, lo que representa una reducción de 20.223 nacimientos frente a 2024, equivalente a una caída del 4,5%.

Aunque la disminución continúa, el ritmo de caída es menor al observado en años anteriores, cuando entre 2022 y 2024 las reducciones anuales oscilaron entre el 7% y el 12%.

La tasa global de fecundidad se ubicó en 1,0 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1). Además, la tasa general de fecundidad alcanzó uno de los niveles más bajos de la última década, con 30,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años.

Un cambio relevante es que el grupo de mujeres con mayor fecundidad ahora es el de 25 a 29 años, desplazando al de 20 a 24 años, que históricamente concentraba la mayor tasa de nacimientos.

Comportamiento por regiones

La desaceleración en la caída de los nacimientos se registró en casi todo el país. Sin embargo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó una reducción más marcada del 9,2%.

En contraste, departamentos como Guainía, Quindío, Tolima y La Guajira reportaron aumentos en el número de nacimientos frente a 2024.

En paralelo, el país registró 283.378 defunciones no fetales en 2025, es decir, 7.600 más que en 2024, lo que equivale a un incremento del 2,8%.

La tasa bruta de mortalidad se ubicó en 5,3 defunciones por cada 1.000 habitantes.

A nivel territorial, 23 departamentos y Bogotá registraron aumentos en esta tasa. El Quindío mantuvo la más alta del país por segundo año consecutivo, con 8,5 defunciones por cada 1.000 habitantes.

Además, el informe evidencia que la mortalidad es más alta en hombres que en mujeres en la mayoría de los grupos de edad, especialmente entre los 20 a 34 años y los 65 a 79 años.

Sin embargo, a partir de los 85 años, la mortalidad femenina supera a la masculina.

Disminuye la mortalidad infantil

Uno de los indicadores positivos es la reducción en la mortalidad de menores:

La proporción de defunciones en menores de cinco años pasó de 4,0% en 2016 a 1,9% en 2025

En menores de un año, se registraron 351 muertes menos que en 2024

La tasa de mortalidad infantil bajó de 11,7 en 2022 a 10,2 por cada 1.000 nacidos vivos en 2025

Principales causas de muerte

Las enfermedades isquémicas del corazón continúan como la principal causa de muerte en el país, con una tasa de 92,7 por cada 100.000 habitantes.

Le siguen:

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (34,2)

Enfermedades cerebrovasculares (32,1)

Homicidios

Infecciones respiratorias agudas

También se identifican aumentos sostenidos en enfermedades del sistema nervioso y algunos tipos de cáncer.

Un cambio demográfico en curso

Las cifras muestran un doble fenómeno: menos nacimientos y más defunciones.

En conjunto, estos datos reflejan una transformación en la estructura poblacional del país, con efectos a futuro en el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y la demanda de servicios sociales.