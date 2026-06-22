Corte Constitucional dice que actuará “sin importar la coyuntura política”

La presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, Paola Meneses, subrayó este lunes que el tribunal "siempre actuará en derecho" para proteger los derechos fundamentales y garantizar la división de poderes, sin importar la coyuntura política.

"La Corte Constitucional siempre ha respetado las competencias ajenas con la misma vehemencia con la que hace respetar las propias. Ahí está justamente el esquema de frenos y contrapesos, y ahí es donde está la división de poderes", explicó en una entrevista con EFE en Madrid.

Preguntada por las elecciones presidenciales recién celebradas, las dudas de la izquierda sobre el resultado preliminar y la nueva etapa política que se abre, Meneses se limitó a resaltar que hubo una participación democrática "muy, muy alta, superior a muchísimos años anteriores", con 26,3 millones de votantes, equivalentes al 63,6 % del electorado.

Según agregó, el proceso electoral demostró "la solidez de la democracia colombiana y la solidez de la institucionalidad", así como el apego de las instituciones a la Constitución y a la ley.

"Lo que yo encuentro en este ejercicio democrático es que corrobora la fortaleza de las instituciones en Colombia y permite una democracia en donde todas las vertientes de pensamiento son posibles. La Corte Constitucional es una corte que actúa para proteger la Constitución y cuya legitimidad está dada por los fallos en derecho", comentó.

Desde febrero pasado en el cargo, que se renueva anualmente, Meneses reconoció que los nueve magistrados de la Corte pueden tener formaciones jurídicas distintas o pensar diferente. Sin embargo, precisó que todos actúan bajo un mismo marco constitucional.

"Los nueve estamos pensando en el país, de manera que, sin importar la coyuntura política, la Corte Constitucional siempre actuará en derecho para proteger los derechos fundamentales y, además, para garantizar esta división de poderes", afirmó.

También señaló que la legitimidad del tribunal se deriva de su argumentación jurídica, de sus fallos en derecho y del respeto íntegro a lo previsto en la Constitución de 1991, que, según dijo, "siempre está por encima de cualquier coyuntura política".

"Siempre prevalece la Constitución"

Al referirse a las relaciones con otros poderes, Meneses recordó que desde el inicio de la Corte Constitucional han existido momentos de "cierta tensión", en mayor o menor medida, debido a las funciones propias del Ejecutivo y del alto tribunal.

"Pero lo importante acá es que siempre prevalece la Constitución. Independientemente de cualquier coyuntura, ahí está la Corte Constitucional para hacer valer la Constitución", matizó.

La presidenta del tribunal agregó que los magistrados actúan únicamente ceñidos a su argumentación jurídica y a lo que determina la Constitución Política.

Una institucionalidad "muy fuerte"

Meneses también recordó los momentos difíciles que vivió Colombia a finales de los años ochenta, cuando una ola de violencia llevó al pueblo colombiano a unirse en torno a una Asamblea Nacional Constituyente que, según dijo, "oyó a todas las vertientes políticas" del momento. Ese proceso dio lugar a la Constitución Política de 1991, que cumple ya 35 años.

La carta política surgió de un "consenso de país", afirmó Meneses, y permitió crear un "catálogo de derechos", además de instituciones dirigidas a preservar el Estado de Derecho. Aun así, reconoció que persisten conflictos y problemas como la desigualdad.

Una de las principales creaciones de la Constitución fue la Corte Constitucional, encargada de ser la "guardiana de la carta política". Entre sus funciones están revisar la constitucionalidad de las leyes y estudiar acciones de tutela para proteger los derechos fundamentales de los colombianos.

"Ha sido un Estado, el colombiano, resiliente. Ha superado todos estos obstáculos, tiene una institucionalidad muy fuerte y, además, una democracia muy fuerte que ha permitido que, en tiempos difíciles, todas las voces sean escuchadas y todas las formas de pensar puedan ser oídas en el marco de esta Constitución Política de 1991", analizó.

Meneses sostuvo que uno de los principios fundamentales de la Constitución es la separación de poderes. A su juicio, este sistema de frenos y contrapesos es esencial para el funcionamiento de cualquier Estado de Derecho, porque permite un control recíproco y, al mismo tiempo, una colaboración armónica entre las instituciones.

En el caso de las altas cortes, añadió, la rama judicial y, en particular, la Corte Constitucional han jugado un papel importante en la preservación del equilibrio de poderes, con el fin de evitar arbitrariedades o una concentración indebida del poder.

En esa línea, señaló que cada servidor público del país debe actuar en cumplimiento de sus funciones y que el ejercicio responsable de estas permite el funcionamiento dividido del poder.

Meneses fue invitada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España a impartir la conferencia de cierre del máster en Derecho Constitucional 2025-2026.