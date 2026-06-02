De la Espriella deberá retractarse por comentarios sexuales a periodista

Una jueza de Bogotá ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retractarse y ofrecer disculpas públicas a la periodista Laura Rodríguez por comentarios hechos durante una entrevista en el programa Piso 8 FM. La decisión se dio tras una acción de tutela que alegó vulneración de derechos fundamentales.

La orden judicial contra De la Espriella

Una jueza con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicar una declaración pública dirigida a la ciudadanía en la que se retracte y se disculpe por los comentarios realizados durante una entrevista en el programa Piso 8 FM.

De acuerdo con la decisión, el candidato tendrá un plazo de 48 horas, contadas desde la notificación del fallo, para cumplir la orden. La declaración deberá reconocer expresamente la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral.

La jueza señaló que esa participación no puede ser reducida a criterios de atracción o insinuación sexual, sino que responde a la inteligencia, discernimiento y opinión de las mujeres al momento de votar.

El caso surgió por una entrevista realizada el pasado 12 de mayo, en la que De la Espriella, según la tutela, exhibió desde su celular una fotografía de carácter íntimo e insistió en que la periodista Laura Rodríguez la observara y comentara sobre ella. El recurso judicial también cuestionó expresiones en las que el candidato relacionó esa imagen con el respaldo del electorado femenino.

La tutela y la respuesta previa del candidato

La acción de tutela fue presentada por una ciudadana que consideró que las expresiones del candidato vulneraban derechos como la igualdad, la dignidad humana, la no discriminación, la participación política en condiciones de dignidad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias basadas en género.

La periodista Laura Rodríguez también se pronunció públicamente después del episodio y afirmó que no se trató de un simple comentario desafortunado, sino de un irrespeto hacia ella y hacia su trabajo.

Antes del fallo, De la Espriella ya había ofrecido disculpas públicas el 13 de mayo. En ese mensaje sostuvo que no actuó de mala fe ni tuvo intención de hacer sentir mal a la periodista. También afirmó que su comentario se dio en medio del tono de humor del programa.

Sin embargo, la decisión judicial consideró que esas expresiones sí tuvieron efectos sobre derechos fundamentales y ordenó una medida de reparación pública más específica. Además de la retractación del candidato, el juzgado ordenó al director y productor de Piso 8 FM, Edwil Jhovany Ramírez Ortega, editar la entrevista para eliminar el segmento cuestionado y reemplazar el video original por una versión sin esas declaraciones.

Con la decisión, De la Espriella deberá publicar una nueva declaración en los términos definidos por el juzgado. El cumplimiento de la orden dependerá de la notificación formal del fallo y del plazo de 48 horas establecido por la jueza.