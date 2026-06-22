La caja blindada usada por Abelardo de la Espriella en varios actos públicos puso en primer plano a Blindex, una empresa colombiana con más de tres décadas en el mercado del blindaje. La compañía, con plantas en Bogotá, Cali y Barranquilla, pasó de blindar vehículos a desarrollar soluciones especiales de seguridad.

La empresa detrás de la caja

La imagen de Abelardo de la Espriella hablando desde una estructura blindada transparente se volvió una de las escenas más visibles de su campaña. Detrás de esa caja aparece Blindex, una compañía colombiana especializada en blindaje vehicular, vidrios de seguridad y proyectos de protección.

Según información de la empresa, Blindex tiene más de 30 años de experiencia en el sector y ha blindado más de 14.000 vehículos en Colombia. También reporta la exportación de más de 2.000 unidades a zonas de conflicto, un segmento en el que ha buscado posicionarse como proveedor de soluciones de altas especificaciones.

La firma opera con plantas propias en Bogotá, Cali y Barranquilla, desde donde atiende procesos de producción, mantenimiento, garantía, posventa y alquiler de vehículos blindados. Su operación no se limita a automóviles particulares o corporativos. También ofrece blindaje arquitectónico, fabricación de vidrios blindados y desarrollos especiales para clientes con necesidades específicas de seguridad.

Más que carros blindados

Uno de los datos más relevantes de la compañía es su línea de fabricación de vidrios blindados, que desarrolla desde 1998. Blindex afirma que también exporta kits de vidrios blindados bajo normas internacionales, un detalle clave para entender por qué una estructura como la usada por De la Espriella no es un producto aislado dentro de su portafolio.

La empresa también tiene una línea de renting de vehículos blindados, dirigida principalmente al sector corporativo. Ese servicio incluye arriendos por días, meses o años, además de mantenimiento, pólizas, revisiones y control de flota mediante GPS, según la información comercial publicada por la compañía.

En su área de proyectos especiales, Blindex menciona desarrollos para transporte de tropa, aeronaves, tanquetas, ambulancias y transporte de valores. Esa línea muestra que su negocio ha estado ligado no solo a la protección de particulares, sino también a estructuras y vehículos diseñados para contextos de mayor riesgo.

Un nombre conocido en el sector

La trayectoria de Blindex también ha pasado por proyectos asociados al sector defensa. Reportes especializados han relacionado a la empresa con el desarrollo inicial de vehículos tácticos blindados que luego fueron incorporados por el Ejército Nacional bajo la línea Titán.

Sin embargo, el sector del blindaje también ha estado bajo revisión pública. En 2023, investigaciones periodísticas sobre el llamado carrusel de carros blindados mencionaron a funcionarios públicos, comercializadores y empresas del sector en presuntas irregularidades contractuales. En esos reportes apareció el nombre de Blindex junto al de otros actores de la industria, aunque la nota actual se concentra en su papel como proveedor de la estructura usada por De la Espriella.

La exposición pública de la caja blindada volvió a poner el nombre de la empresa en la conversación nacional. Lo que inicialmente apareció como una medida de seguridad terminó convertido en un elemento visual de campaña y en una ventana hacia una industria que suele operar lejos del debate público.