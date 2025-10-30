La Fundación Somos Más celebró un nuevo encuentro social en el que presentó los avances de sus programas de educación, emprendimiento y vivienda, reafirmando su compromiso con las comunidades vulnerables del país. El evento contó con el acompañamiento del medio KienyKe.com, que en el marco de su aniversario número 15 se sumó a visibilizar esta causa social.

Durante el cóctel, la directora de la Fundación, Catalina, destacó que la organización “no solo busca recaudar fondos, sino construir una comunidad basada en el amor y la empatía”. Desde su creación hace cuatro años, la Fundación ha impactado a comunidades en nueve departamentos del país y ha otorgado más de cien becas completas a jóvenes para acceder a la educación superior.

Educación, emprendimiento y transformación comunitaria

La Fundación Somos Más centra su labor en tres ejes principales: educación, fortalecimiento de emprendimientos familiares y mejora de condiciones de vida. Además de los programas de becas universitarias, la organización ha promovido iniciativas de capital semilla para pequeños negocios y proyectos productivos en distintas regiones del país.

“El año pasado, gracias a la solidaridad de los asistentes, pudimos entregar un carrotanque a un internado en la Alta Guajira, garantizando el acceso al agua para más de 600 niños”, recordó Catalina durante su intervención. El ejemplo, dijo, refleja cómo una “fiesta con propósito” puede convertirse en una oportunidad para transformar realidades.

Este año, los recursos obtenidos en el evento se destinarán al banco de proyectos de la Fundación, con el objetivo de respaldar nuevos emprendimientos familiares y continuar el acompañamiento a las comunidades beneficiadas.

Aliados en la visibilización de las causas sociales

En el cierre del encuentro, Catalina resaltó el papel de los medios de comunicación que dan visibilidad a las iniciativas sociales. En particular, extendió un reconocimiento a Adriana Bernal, fundadora de KienyKe.com, por el trabajo periodístico que durante 15 años ha contribuido a amplificar historias de impacto y transformación en Colombia.

“Es realmente valioso que existan medios como KienyKe que visibilizan las causas sociales, porque no todos lo hacen”, afirmó. La colaboración entre el medio digital y la Fundación Somos Más refleja la importancia de unir esfuerzos entre el sector social y la comunicación responsable para promover la solidaridad y la acción colectiva.

Una invitación a sumar esfuerzos

La directora concluyó su mensaje invitando a los asistentes a seguir participando en los proyectos de la Fundación: “No es necesario tener un rol de liderazgo o un cargo específico para ayudar. Toda persona, desde su oficio o conocimiento, puede aportar a construir una mejor sociedad”.

Con esa premisa, la Fundación Somos Más continúa fortaleciendo su red de voluntarios, aliados institucionales y benefactores, convencida de que la suma de voluntades puede transformar comunidades enteras.

El respaldo de KienyKe en su aniversario 15 reafirma que la comunicación con propósito también transforma vidas.