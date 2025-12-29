Hoy se conocerá el salario mínimo para 2026

A pocas horas de que finalice el año, los colombianos están a la espera de conocer el incremento del salario mínimo para 2026, que será fijado por el Gobierno Nacional mediante decreto, luego de que no se lograra un acuerdo en la mesa tripartita entre el Ejecutivo, las centrales obreras y los empresarios.
Desde el inicio de las negociaciones, las propuestas de las partes se mantuvieron muy distantes, lo que impidió alcanzar un consenso y llevó al Gobierno a asumir directamente la decisión.
Filtración de un borrador de decreto
Aunque el anuncio oficial está previsto para este lunes a las 7:00 de la noche, en las últimas horas se conoció un borrador de decreto que plantearía un incremento del 23% en el salario mínimo.
De confirmarse esta cifra, el salario pasaría de $1.423.500 a $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Este último también podría aumentar en el mismo porcentaje, pasando de $200.000 a $246.000, aunque este ajuste aún no ha sido definido oficialmente.
¿Cuál sería el salario mínimo total en 2026?
Si se concreta el aumento del 23 % tanto en el salario como en el auxilio de transporte, el ingreso mensual total alcanzaría los $1.996.905, suma que incluiría $1.750.905 de salario básico y $246.000 de auxilio.
Reacciones y advertencias
La posible magnitud del incremento ha generado reacciones entre gremios económicos, centros de pensamiento y autoridades monetarias.
El Banco de la República advirtió en su más reciente Junta Directiva sobre “los riesgos inflacionarios que implicaría un elevado incremento del salario mínimo, el cual a su vez tiene un impacto fiscal significativo”, y subrayó la necesidad de reforzar el papel contracíclico de la política monetaria en un contexto de rigideces del gasto y dificultades para aumentar los ingresos.
Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que “ajustes del salario muy por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad terminan afectando negativamente el empleo formal y presionando la inflación”.
Desde el sector empresarial, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) alertó que un incremento de dos dígitos o la fijación de un salario mínimo vital, como ha planteado el presidente de la República, “resulta altamente dañino para las micro, pequeñas y medianas empresas, la industria nacional y el aparato productivo del país”.
El anuncio final del Gobierno se conocerá en las próximas horas y marcará el rumbo del ingreso mínimo de millones de trabajadores en 2026.