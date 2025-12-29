Hoy se conocerá el salario mínimo para 2026

Filtración de un borrador de decreto

Aunque el anuncio oficial está previsto para este lunes a las 7:00 de la noche, en las últimas horas se conoció un borrador de decreto que plantearía un incremento del 23% en el salario mínimo.

De confirmarse esta cifra, el salario pasaría de $1.423.500 a $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Este último también podría aumentar en el mismo porcentaje, pasando de $200.000 a $246.000, aunque este ajuste aún no ha sido definido oficialmente.

¿Cuál sería el salario mínimo total en 2026?

Si se concreta el aumento del 23 % tanto en el salario como en el auxilio de transporte, el ingreso mensual total alcanzaría los $1.996.905, suma que incluiría $1.750.905 de salario básico y $246.000 de auxilio.

Reacciones y advertencias

La posible magnitud del incremento ha generado reacciones entre gremios económicos, centros de pensamiento y autoridades monetarias.

El Banco de la República advirtió en su más reciente Junta Directiva sobre “los riesgos inflacionarios que implicaría un elevado incremento del salario mínimo, el cual a su vez tiene un impacto fiscal significativo”, y subrayó la necesidad de reforzar el papel contracíclico de la política monetaria en un contexto de rigideces del gasto y dificultades para aumentar los ingresos.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que “ajustes del salario muy por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad terminan afectando negativamente el empleo formal y presionando la inflación”.

Desde el sector empresarial, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) alertó que un incremento de dos dígitos o la fijación de un salario mínimo vital, como ha planteado el presidente de la República, “resulta altamente dañino para las micro, pequeñas y medianas empresas, la industria nacional y el aparato productivo del país”.

El anuncio final del Gobierno se conocerá en las próximas horas y marcará el rumbo del ingreso mínimo de millones de trabajadores en 2026.