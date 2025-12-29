Inicio
Colombia

Hoy se conocerá el salario mínimo para 2026

Lun, 29/12/2025 - 10:33
El anuncio oficial se realizará este lunes en la noche, tras el fracaso de la mesa tripartita. Un borrador filtrado anticipa un posible aumento del 23%.
Dinero colombiano
Créditos:
Referencia - Envato

A pocas horas de que finalice el año, los colombianos están a la espera de conocer el incremento del salario mínimo para 2026, que será fijado por el Gobierno Nacional mediante decreto, luego de que no se lograra un acuerdo en la mesa tripartita entre el Ejecutivo, las centrales obreras y los empresarios.

Desde el inicio de las negociaciones, las propuestas de las partes se mantuvieron muy distantes, lo que impidió alcanzar un consenso y llevó al Gobierno a asumir directamente la decisión.

Filtración de un borrador de decreto

Aunque el anuncio oficial está previsto para este lunes a las 7:00 de la noche, en las últimas horas se conoció un borrador de decreto que plantearía un incremento del 23% en el salario mínimo.

De confirmarse esta cifra, el salario pasaría de $1.423.500 a $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Este último también podría aumentar en el mismo porcentaje, pasando de $200.000 a $246.000, aunque este ajuste aún no ha sido definido oficialmente.

¿Cuál sería el salario mínimo total en 2026?

Si se concreta el aumento del 23 % tanto en el salario como en el auxilio de transporte, el ingreso mensual total alcanzaría los $1.996.905, suma que incluiría $1.750.905 de salario básico y $246.000 de auxilio.

Reacciones y advertencias

La posible magnitud del incremento ha generado reacciones entre gremios económicos, centros de pensamiento y autoridades monetarias.

El Banco de la República advirtió en su más reciente Junta Directiva sobre “los riesgos inflacionarios que implicaría un elevado incremento del salario mínimo, el cual a su vez tiene un impacto fiscal significativo”, y subrayó la necesidad de reforzar el papel contracíclico de la política monetaria en un contexto de rigideces del gasto y dificultades para aumentar los ingresos.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que “ajustes del salario muy por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad terminan afectando negativamente el empleo formal y presionando la inflación”.

Desde el sector empresarial, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) alertó que un incremento de dos dígitos o la fijación de un salario mínimo vital, como ha planteado el presidente de la República, “resulta altamente dañino para las micro, pequeñas y medianas empresas, la industria nacional y el aparato productivo del país”.

 

El anuncio final del Gobierno se conocerá en las próximas horas y marcará el rumbo del ingreso mínimo de millones de trabajadores en 2026.

Colombia
salario mínimo
Gobierno Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Burlas a Margarita Rosa de Francisco por decir que Petro es sexy
Margarita Rosa de Francisco habla sobre Petro
Margarita Rosa de Francisco aseguró que la parece sexy Gustavo Petro y se volvió blanco de diversos comentarios.
Tendencias
Inspiradora historia de los colombianos que llevan música electrónica por el mundo
Soulfire festival
Conozca a los emprendedores paisas detrás del festival de lujo y música electrónica Soulfire, con el que recorrer el mundo entero.
Bogotá
Investigan muerte de una mujer en el centro comercial Santafé, en Bogotá
Centro Comercial Santafé.
Autoridades investigan la muerte de una mujer ocurrida este 29 de diciembre dentro del centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá, donde hizo presencia la Fiscalía..
Colombia
Estudiantes de medicina anuncian plantón nacional: por qué protestan y puntos clave
Estudiantes de medicina, imagen de referencia.
Los estudiantes de medicina convocaron un plantón nacional para exigir la reglamentación y los recursos que garanticen el pago a los internos a partir de 2026.
Kien Opina
Alejandro Toro
Sáb, 27/12/2025 - 18:16
Empieza el camino de la Constituyente
Alejandro Toro
Juan Restrepo
Vie, 26/12/2025 - 19:28
El país de los elefantes voladores
Juan Restrepo
Mario Huertas
Jue, 25/12/2025 - 10:41
Máxima presión (3)
Mario Huertas
Paloma Valencia
Mié, 24/12/2025 - 13:23
Nuestra lucha por recuperar a Colombia
Paloma Valencia