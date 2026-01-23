La Procuraduría abrió indagación por denuncias de acoso contra Carlos Caicedo

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer las denuncias por presunto acoso sexual que involucran al exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial, Carlos Caicedo, así como a integrantes de su administración y de su movimiento político, Fuerza Ciudadana.

La decisión fue adoptada de oficio, luego de conocer la investigación periodística publicada por La FM, que recoge varios testimonios de mujeres que señalan supuestas conductas indebidas dentro de ese entorno político.

De acuerdo con el ente de control, la indagación busca establecer si existen denuncias previas, vínculos laborales vigentes o actuaciones penales relacionadas con los hechos denunciados. Asimismo, se ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar si hay mérito para abrir formalmente una investigación disciplinaria. La Procuraduría insistió en que el proceso se adelantará garantizando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.

Esta decisión se convierte en la segunda reacción del Ministerio Público frente a las denuncias, luego de que un día antes la Defensoría del Pueblo se pronunciara rechazando los hechos revelados. Según los testimonios recogidos, al menos cuatro mujeres habrían sido víctimas de presiones, solicitudes de favores sexuales y un presunto silencio sistemático por parte de miembros de Fuerza Ciudadana.

Uno de los relatos más graves corresponde al de una excolaboradora de Carlos Caicedo, quien aseguró que durante un evento en el departamento del Magdalena el entonces gobernador le pidió que subiera a su habitación para “complacerlo” a cambio de permitirle ascender a un nuevo cargo. Otros testimonios apuntan a episodios de acoso físico y verbal por parte de altos funcionarios y asesores cercanos al político.

La Defensoría del Pueblo calificó los hechos denunciados como posibles actos de violencia basada en género y pidió que las investigaciones avancen con prontitud y con plenas garantías para las víctimas. “Las mujeres no queremos políticos que ejerzan su poder en contra de nosotras”, afirmó la defensora Iris Marín, quien también solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones con celeridad, transparencia y medidas de protección para quienes denuncian.

Dentro de las denuncias también figura el caso de María Alejandra Rojas, quien señaló a Fabián Bolaños, exfuncionario de la Gobernación del Magdalena, de haberla drogado y abusado sexualmente durante un viaje político a Bogotá. Según su testimonio, informó de los hechos a la colectividad y al propio Caicedo, sin recibir respuesta. Bolaños fue apartado de su cargo en 2022, pero posteriormente regresó a la administración en distintos roles.

Carlos Caicedo fue gobernador del Magdalena entre 2020 y 2023 y antes alcalde de Santa Marta. Actualmente aspira a la Presidencia de la República, mientras su movimiento mantiene una fuerte presencia política en la región. Las investigaciones en curso podrían tener implicaciones disciplinarias y penales, en un momento clave del calendario político nacional y en medio del debate sobre la violencia contra las mujeres en la política.