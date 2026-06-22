Mercados reaccionan con prudencia tras elección de Abelardo de la Espriella

Los mercados y sectores económicos colombianos reaccionaron este lunes con cautela a la elección del ultraderechista Abelardo de la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030. Sin embargo, advirtieron que tendrá que enfrentar grandes desafíos una vez asuma el cargo, el próximo 7 de agosto.

Mercados bajo cautela

En el mercado cambiario, el dólar continuó con la tendencia a la baja de las últimas semanas y abrió este lunes a 3.389,50 pesos, con una caída del 2 % frente al cierre del viernes.

Según el economista jefe de BTG Pactual para la región andina, Munir Jalil, el mercado se mantiene altamente volátil no solo por los asuntos internos, sino también por el contexto externo, principalmente por el conflicto entre EE. UU. e Irán. Según explicó, ese escenario “va a seguir en las próximas semanas”.

“La entrada de inversores hace bajar el tipo de cambio por la dinámica de la oferta y la demanda, pero no hay mucho más espacio para la apreciación del peso porque el país entra en la expectativa de cómo va a solucionar sus problemas”, dijo Jalil al analizar las implicaciones que tendrá la elección en la economía, los mercados y la inversión.

En la Bolsa de Valores de Colombia, el índice MSCI Colcap abrió con una caída del 2,6 %, hasta los 2.437 puntos, presionado por el desplome del 10 % en las acciones de la petrolera estatal Ecopetrol. Paradójicamente, este es uno de los sectores que podría verse beneficiado con el Gobierno de De la Espriella.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó con 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 %. Su rival, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano Gustavo Petro, recibió 12,7 millones de votos, es decir, el 48,70 %, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar las elecciones.

Victoria apretada y retos económicos

Jalil indicó que el triunfo de De la Espriella fue “mucho menor de lo esperado”, pues la ventaja fue de apenas 0,96 puntos porcentuales, cuando las encuestas vaticinaban una diferencia mucho más amplia, de al menos cinco puntos.

“Las elecciones de Colombia hacen parte de una ola más grande en América Latina de presidentes y administraciones más amigables con el mercado”, señaló, por su parte, el director ejecutivo de Equity Research de BTG Pactual Colombia, Daniel Guardiola.

Sobre los retos que tendrá el Gobierno de De la Espriella, Guardiola mencionó los desafíos fiscales, inflacionarios, de crecimiento, energéticos, de salud y de seguridad.

“La verdad es que va a heredar un país con múltiples crisis, y la mala noticia es que para resolver eso se necesita dinero”, agregó.

En ese sentido, Jalil señaló que “el nuevo presidente va a tener que incentivar la inversión para que el crecimiento económico colombiano vuelva a estar por encima del 3 %”, ya que, después de la pandemia, se estancó alrededor del 2,5 %.

Para Guardiola, “hay tres posibles ganadores” en un Gobierno de De la Espriella: los sectores de petróleo y gas, infraestructura y servicios públicos.

“El sector de petróleo y gas está en crisis. Colombia se convirtió en importador neto de gas, tenemos desabastecimiento y por eso dependemos cada vez más del gas importado”, manifestó. Además, señaló la necesidad de que el próximo gobierno reanude la explotación de crudo en yacimientos no convencionales para recuperar la “soberanía energética”.

En infraestructura, Guardiola señaló que “en los últimos cuatro años ha estado paralizada, no se han hecho proyectos nuevos”, por lo que considera necesario reactivar la construcción “para hacer girar la rueda”.

En cuanto a los servicios públicos, un sector altamente regulado, especialmente en el caso de la energía, Guardiola afirmó que “debe beneficiarse de un ambiente regulatorio menos hostil”.