¡No va más! Gobierno ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0626 que ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, cartera creada en 2023 como una de las principales apuestas institucionales del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez.

La medida se conoce después de que se cumpliera el plazo fijado por la Corte Constitucional para corregir los vicios de trámite de la ley que dio origen a la entidad.

La entidad no podrá iniciar nuevas actividades

El documento establece que la entidad no podrá iniciar nuevas actividades y conservará únicamente las funciones necesarias para adelantar su cierre administrativo. Además, el proceso tendría un plazo inicial de un año, prorrogable por el Ejecutivo, y quedaría bajo la dirección de un liquidador designado por el presidente de la República.

El cierre se origina en una sentencia de la Corte

El cierre del ministerio tiene origen en la Sentencia C-161 de 2024, con la que la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023. El alto tribunal concluyó que durante el trámite de la norma no se realizó el análisis de impacto fiscal exigido para la creación de una nueva entidad pública.

Aunque la Corte difirió los efectos de su decisión para evitar un cierre inmediato, el Congreso no logró aprobar a tiempo una nueva ley que subsanara los vicios señalados. Por esa razón, la cartera solo podía funcionar hasta el 20 de junio de 2026.

Trabajadores piden claridad sobre su futuro laboral

La liquidación ha generado inconformidad entre los trabajadores del ministerio. Funcionarios realizaron un plantón frente al Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, para pedir claridad sobre su futuro laboral y denunciar que se les impidió ingresar a sus puestos de trabajo. Según reportes conocidos, más de 600 personas podrían verse afectadas por el cierre.

Gobierno deberá redistribuir las funciones

El Gobierno deberá ahora avanzar en la redistribución de las funciones del Ministerio de Igualdad entre otras entidades del Estado, con el objetivo de garantizar la continuidad de programas dirigidos a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos, personas con discapacidad y otros sectores históricamente excluidos