Colombia

Vicky Dávila denuncia presunta financiación de ‘Pipe Tuluá’ a campaña Petro Presidente

Mar, 03/02/2026 - 18:44
La denuncia fue hecha luego de la extradición del señalado narcotraficante en la madrugada de este martes.
Pipe Tuluá
Créditos:
Captura de pantalla X @VickyDavilaH

La candidata presidencial Vicky Dávila denunció este martes la existencia de un audio atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, en el que se formulan presuntas acusaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Según explicó Dávila, la información le fue entregada por una persona del círculo cercano del hoy extraditado, pocas horas después de que Marín Silva fuera trasladado a los Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico.

“En el día de hoy, en horas de la mañana, hacia las 10, 10:30 de la mañana, fui contactada por una persona del círculo más cercano al señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá”, afirmó la candidata, quien aclaró que no actúa como vocera del señalado narcotraficante.

La denuncia y el contenido del audio

Dávila sostuvo que la persona que la contactó le aseguró que ‘Pipe Tuluá’ pidió que el audio fuera divulgado una vez se concretara su extradición. En el mensaje, según la candidata, el presunto autor afirma haber entregado dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro.

Dice este señor que tiene pruebas, que tiene audios, videos y consignaciones y que las entregará a las autoridades de los Estados Unidos”, señaló Dávila, quien agregó que pone el material a disposición del país y de las autoridades para que sea investigado.

En el audio, cuya autenticidad no ha sido verificada por las autoridades, el presunto ‘Pipe Tuluá’ asegura que posee evidencias de supuestos pagos y afirma que estas serían presentadas ante instancias judiciales estadounidenses.

Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que de lo primero que usted deba evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”, se escucha en el audio divulgado.

Llamado a la Fiscalía e investigación en curso

Durante su pronunciamiento, Vicky Dávila pidió de manera directa a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que adelante las investigaciones correspondientes.

“Espero que esta vez sí investigue, espero que sea diligente y que los colombianos puedan saber la verdad”, afirmó.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni su hermano Juan Fernando Petro se han pronunciado oficialmente sobre estas presuntas acusaciones. Tampoco existe confirmación judicial sobre la veracidad del audio ni sobre las afirmaciones contenidas en él.

Las autoridades deberán determinar la autenticidad del material, el contexto en el que fue grabado y si existe mérito para abrir investigaciones formales, en un caso que se conoce en medio de la extradición del señalado narcotraficante y del ambiente político previo al proceso electoral.

Colombia
Política
Gustavo Petro
Pipe Tuluá
Vicky Dávila
