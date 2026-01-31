Renovación de la licencia de conducción: plazos y sanciones en 2026

La licencia de conducción es el documento que autoriza legalmente a una persona para manejar vehículos en las vías públicas de Colombia. Además de ser un requisito obligatorio, certifica que el conductor cuenta con las condiciones físicas, mentales y técnicas necesarias para circular de forma segura.

Para 2026, miles de colombianos deberán renovar este documento. Por eso, las autoridades de tránsito hicieron un llamado a revisar la vigencia de la licencia, ya que conducir con el pase vencido puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

¿Quiénes deben renovar la licencia en 2026?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y las disposiciones del Ministerio de Transporte, la vigencia de la licencia no es igual para todos los conductores. El plazo de renovación depende de la edad del titular y del tipo de vehículo que conduce.

Vehículos de servicio particular:

Conductores menores de 60 años: la licencia tiene una vigencia de 10 años. En 2026 deben renovarla quienes la expidieron o renovaron por última vez en 2016.

Entre 60 y 80 años: la renovación debe hacerse cada 5 años. En este caso, deberán hacerlo quienes realizaron el trámite en 2021.

Mayores de 80 años: la vigencia es anual, por lo que todos los conductores en este rango de edad deben renovar en 2026.

Vehículos de servicio público:

Menores de 60 años: la licencia se renueva cada 3 años. En 2026 deben hacerlo quienes renovaron en 2023.

Mayores de 60 años: la vigencia es de un año, por lo que deben renovar anualmente.

Paso a paso para renovar la licencia de conducción

El trámite de renovación es personal y debe realizarse ante el organismo de tránsito correspondiente. Para hacerlo, el conductor debe cumplir con los siguientes pasos:

Estar inscrito en el RUNT y tener los datos personales actualizados. No registrar multas ni comparendos pendientes de pago. Aprobar los exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Pagar los derechos del trámite ante la autoridad de tránsito.

Exámenes y requisitos médicos

Tanto para expedir como para renovar la licencia, los conductores deben demostrar que cuentan con condiciones físicas y mentales adecuadas. Las evaluaciones incluyen pruebas de visión, audición, coordinación motriz, tiempos de reacción, percepción de colores y capacidad de respuesta ante situaciones de encandilamiento.

Estos exámenes buscan reducir los riesgos en las vías y garantizar que quienes conduzcan estén en condiciones seguras.

¿Cuál es la multa por conducir con la licencia vencida?

Manejar con la licencia de conducción vencida constituye una infracción de tránsito. Según la Registraduría y las autoridades de movilidad, esta falta puede generar:

Multa económica: la infracción B.02 tiene un valor cercano a los $346.666, cifra que puede variar de acuerdo con la actualización de la UVT en 2026.

Inmovilización del vehículo: el automotor podrá ser llevado a patios, salvo que otro conductor con licencia vigente pueda hacerse cargo, según el criterio del agente.

Por eso, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del documento y realizar la renovación a tiempo para evitar sanciones y contratiempos.