Las opciones más económicas arrancan desde los $300.000, mientras que las experiencias premium, como el Sound Check, superan los $2,9 millones, convirtiéndose en una de las ofertas más exclusivas para los seguidores del grupo.

Preventa y fechas clave

La venta de entradas se realizará en varias etapas, comenzando con la preventa exclusiva para miembros del club oficial:

Registro preventa (membresía ARMY en Weverse): del 27 de marzo al 2 de abril de 2026

Preventa ARMY: 7 de abril de 2026 (10:00 a. m.)

Venta general: 10 de abril de 2026 (10:00 a. m.)

Para acceder a la preventa, es obligatorio contar con la membresía oficial y registrarse previamente en la plataforma.

¿Cuántas boletas se pueden comprar?

Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas por concierto. Además, se permitirá registrarse para un máximo de tres ciudades dentro de la gira latinoamericana, lo que amplía las posibilidades para los fans más comprometidos.

Cómo funciona la fila virtual

Debido a la alta demanda esperada, Ticketmaster implementará una fila virtual. El sistema asigna lugares de forma aleatoria, por lo que no depende de la velocidad de conexión. Una vez dentro, los usuarios tendrán 10 minutos para completar su compra.

Recomendaciones clave para conseguir entradas

Para aumentar las probabilidades de éxito en la compra:

Inicia sesión con anticipación

Usa una conexión estable

Evita cambiar de dispositivo durante el proceso

Ten listo tu método de pago

El sistema también contará con filtros para evitar bots y reventa ilegal, buscando garantizar que las entradas lleguen a verdaderos fans.