El regreso de BTS a los escenarios con su gira mundial Arirang ya genera expectativa en Colombia, especialmente tras confirmarse sus primeros conciertos en el país. La banda surcoreana se presentará el 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, y uno de los temas que más interés despierta entre los fans es el precio de la boletería.
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Precios oficiales de boletas para BTS en Bogotá
La plataforma Ticketmaster ya publicó los valores oficiales de las entradas, que varían según la ubicación dentro del estadio y la experiencia incluida. Estos son los precios con servicio:
- Sur Baja, Norte Baja y Oriental Norte Baja: $300.000
- Sur Alta, Oriental Sur Alta, Oriental Norte Alta y Norte Alta: $396.000
- Oriental Alta: $588.000
- Occidental Alta: $661.000
- Oriental Baja: $961.000
- Occidental Baja: $1.009.000
- Gramilla VIP: $1.081.000
- Paquete VIP – Sound Check: $2.953.000
Las opciones más económicas arrancan desde los $300.000, mientras que las experiencias premium, como el Sound Check, superan los $2,9 millones, convirtiéndose en una de las ofertas más exclusivas para los seguidores del grupo.
Preventa y fechas clave
La venta de entradas se realizará en varias etapas, comenzando con la preventa exclusiva para miembros del club oficial:
- Registro preventa (membresía ARMY en Weverse): del 27 de marzo al 2 de abril de 2026
- Preventa ARMY: 7 de abril de 2026 (10:00 a. m.)
- Venta general: 10 de abril de 2026 (10:00 a. m.)
Para acceder a la preventa, es obligatorio contar con la membresía oficial y registrarse previamente en la plataforma.
¿Cuántas boletas se pueden comprar?
Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas por concierto. Además, se permitirá registrarse para un máximo de tres ciudades dentro de la gira latinoamericana, lo que amplía las posibilidades para los fans más comprometidos.
Cómo funciona la fila virtual
Debido a la alta demanda esperada, Ticketmaster implementará una fila virtual. El sistema asigna lugares de forma aleatoria, por lo que no depende de la velocidad de conexión. Una vez dentro, los usuarios tendrán 10 minutos para completar su compra.
Recomendaciones clave para conseguir entradas
Para aumentar las probabilidades de éxito en la compra:
- Inicia sesión con anticipación
- Usa una conexión estable
- Evita cambiar de dispositivo durante el proceso
- Ten listo tu método de pago
El sistema también contará con filtros para evitar bots y reventa ilegal, buscando garantizar que las entradas lleguen a verdaderos fans.