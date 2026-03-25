Marilyn Patiño explica por qué le terminó a Renzo

Marilyn Patiño volvió a ser tendencia en redes sociales luego de confirmar el final de su breve relación con Renzo Meneses, en medio de una controversia frente al noviazgo que oficializaron unas cuantas semanas atrás.
El romance, que surgió tras su paso por La casa de los famosos, terminó abruptamente tras un episodio que la actriz calificó como el “detonante” definitivo.
La razón de la ruptura: una imagen que lo cambió todo
Según reveló Marilyn Patiño en una entrevista en '¿Qué hay pa' dañar?', la decisión de terminar la relación llegó después de recibir una fotografía de Renzo besando a otra mujer, justo el día de su cumpleaños. Ella no dudó en reaccionar de inmediato.
“Yo nunca he tenido relaciones abiertas en mi vida, no la voy a tener ahora”, afirmó con contundencia, dejando claro que ese tipo de acuerdos no hacen parte de su forma de entender las relaciones. La situación fue tan incómoda que decidió abandonar el lugar y dar por terminado el vínculo.
Además, fue tajante al restarle importancia a lo que vivieron: aseguró que la relación “ni empezó ni se dio”, marcando distancia total frente a lo ocurrido.
¿Relación abierta o falta de comunicación?
Uno de los puntos más polémicos del caso tiene que ver con la supuesta naturaleza de la relación. Mientras el modelo habría sostenido que existía un acuerdo de libertad entre ambos, Patiño desmintió esa versión.
“La relación se manejaba bajo un supuesto acuerdo de libertad, aunque yo nunca fui consciente de ello”, explicó la actriz, evidenciando un problema de comunicación que terminó por fracturar cualquier posibilidad de continuidad.
Para la caleña, la transparencia y el consentimiento son pilares fundamentales, incluso en relaciones no convencionales. La ausencia de estos elementos fue determinante en su decisión.
Reacción en redes sociales: apoyo mayoritario
El caso no tardó en viralizarse. En plataformas digitales, miles de usuarios reaccionaron respaldando la postura de la actriz, destacando la importancia del respeto y los acuerdos claros.
Frases como “Mejor sola que mal acompañada” y “Ni un mes duró el respeto” se repitieron entre los comentarios, mientras otros aprovecharon para abrir el debate sobre la viabilidad de las relaciones abiertas cuando no hay consenso entre las partes.
La respuesta de Renzo
Tras las declaraciones de Marilyn Patiño, Renzo publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta: “Mientras unos tiran piedra, yo sigo recogiendo frutos”.
Aunque no mencionó directamente a la participante de La casa de los famosos, el contexto llevó a los internautas a vincular sus palabras con la polémica ruptura.