Marilyn Patiño explica por qué le terminó a Renzo

Marilyn Patiño volvió a ser tendencia en redes sociales luego de confirmar el final de su breve relación con Renzo Meneses, en medio de una controversia frente al noviazgo que oficializaron unas cuantas semanas atrás.

El romance, que surgió tras su paso por La casa de los famosos, terminó abruptamente tras un episodio que la actriz calificó como el “detonante” definitivo.

Lea también: Todo lo que debe saber del show de Jorge Drexler en Bogotá

La razón de la ruptura: una imagen que lo cambió todo

Según reveló Marilyn Patiño en una entrevista en '¿Qué hay pa' dañar?', la decisión de terminar la relación llegó después de recibir una fotografía de Renzo besando a otra mujer, justo el día de su cumpleaños. Ella no dudó en reaccionar de inmediato.

“Yo nunca he tenido relaciones abiertas en mi vida, no la voy a tener ahora”, afirmó con contundencia, dejando claro que ese tipo de acuerdos no hacen parte de su forma de entender las relaciones. La situación fue tan incómoda que decidió abandonar el lugar y dar por terminado el vínculo.

Además, fue tajante al restarle importancia a lo que vivieron: aseguró que la relación “ni empezó ni se dio”, marcando distancia total frente a lo ocurrido.