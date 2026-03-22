Todo lo que debe saber del show de Jorge Drexler en Bogotá

El cantautor uruguayo Jorge Drexler confirmó su regreso a Colombia con un esperado concierto en Bogotá como parte de la gira de su más reciente trabajo discográfico, TARACÁ.

La presentación está programada para el próximo 6 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país.

Un referente de la música iberoamericana

Con más de tres décadas de trayectoria, Jorge Drexler es considerado una de las figuras más influyentes de la música iberoamericana contemporánea. A lo largo de su carrera ha lanzado quince discos de estudio y se ha presentado en escenarios de todo el mundo.

Su obra se distingue por una combinación única de:

Sensibilidad poética

Exploración sonora

Reflexiones sobre identidad, ciencia y relaciones humanas

Estos elementos lo han consolidado como un artista de culto con una sólida base de seguidores en América Latina y Europa.

“TARACÁ”: un nuevo sonido en su carrera

El tour gira en torno a su más reciente álbum, TARACÁ, lanzado en marzo de 2026. Este trabajo incorpora elementos del candombe uruguayo como base rítmica, fusionándolos con sonidos contemporáneos.

Durante el concierto en Bogotá, el artista presentará un espectáculo renovado junto a siete músicos en escena, con un repertorio que incluirá:

Canciones del nuevo álbum

Grandes éxitos de su trayectoria

La propuesta promete una experiencia íntima, en la que la conexión con el público será protagonista.

Fecha, boletería y producción

El concierto se realizará el 6 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

La venta de entradas para el público general estará disponible desde el 20 de marzo a las 11:00 a.m. a través de la plataforma Tuboleta. El evento es producido por Bizarro Live.