La Casa de los Famosos avanza con varias tensiones y discusiones. En esta ocasión, el foco del conflicto se centró en Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, quienes pasaron de protagonizar un romance dentro del reality a un enfrentamiento que ha generado amplio debate dentro y fuera del programa.

Lo que comenzó como una relación cercana entre ambos concursantes evolucionó rápidamente hacia un escenario de tensión. Durante una de las dinámicas más recientes del programa, conocida como el posicionamiento, se presentó un episodio que marcó un quiebre en su vínculo.

Las declaraciones posteriores de Yuli Ruiz encendieron las redes sociales, donde seguidores del programa han debatido intensamente sobre lo ocurrido.

Las declaraciones que desataron la polémica

En una conversación dentro de la “habitación tormenta” junto a su compañera Manuela, Ruiz relató un momento que la hizo sentir incómoda. Según su versión, el actor tuvo una reacción brusca en medio de un momento cargado de emociones.

“Eso yo lo sentí (…) como un maltrato físico. Cómo me estruja así… yo me sentí estrujada. Yo me iba a despedir y él me jaló porque estaba molesto”, expresó la modelo, dejando clara su percepción sobre el incidente.

Sus palabras no tardaron en viralizarse, generando opiniones divididas entre quienes respaldan su postura y quienes consideran que se trató de una reacción propia del contexto del juego.