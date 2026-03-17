"Asqueroso", la indignación de Amaranta Hank con Altafulla

La casa de los famosos sigue siendo todo un tema de conversación en redes sociales, incluso Amaranta Hank decidió pronunciarse al respecto por el comportamiento que está teniendo Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada, que por estos días está de visita en el estudio.

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Resulta que esta semana Eidevin López se posicionó como “líder tirano” y el cantante entró como “líder consejero”, por lo que en las últimas horas han estado diseñando dinámicas con los demás participantes y quien no acate las órdenes tendrá que asumir las consecuencias.

Sin embargo, al parecer dichas dinámicas se están saliendo de las manos y hay varios internautas que se están quejando por las ideas de Altafulla. Por ejemplo, Amaranta Hank compartió un fragmento en el que se muestra que él, acompañado por López, Juanda Caribe y Tebi Bernal, deciden encerrar en una cárcel a Mariana Zapata, además le quitan el colchón al catre y para incomodarla más le echan agua al piso para que ella no se pueda sentar. La senadora expresó lo siguiente: “Asqueroso, humillante, un acoso en televisión nacional”.