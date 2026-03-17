"Asqueroso", la indignación de Amaranta Hank con Altafulla

La casa de los famosos sigue siendo todo un tema de conversación en redes sociales, incluso Amaranta Hank decidió pronunciarse al respecto por el comportamiento que está teniendo Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada, que por estos días está de visita en el estudio.
Resulta que esta semana Eidevin López se posicionó como “líder tirano” y el cantante entró como “líder consejero”, por lo que en las últimas horas han estado diseñando dinámicas con los demás participantes y quien no acate las órdenes tendrá que asumir las consecuencias.
Sin embargo, al parecer dichas dinámicas se están saliendo de las manos y hay varios internautas que se están quejando por las ideas de Altafulla. Por ejemplo, Amaranta Hank compartió un fragmento en el que se muestra que él, acompañado por López, Juanda Caribe y Tebi Bernal, deciden encerrar en una cárcel a Mariana Zapata, además le quitan el colchón al catre y para incomodarla más le echan agua al piso para que ella no se pueda sentar. La senadora expresó lo siguiente: “Asqueroso, humillante, un acoso en televisión nacional”.
Al poco tiempo, Amaranta Hank compartió este trino haciendo referencia a la situación en La casa de los famosos: "Me tiene muy malhumorada que en plena televisión nacional, mientras una mujer dijo en múltiples oportunidades que no quería ser besada, la besen a la fuerza, al tiempo que le sugieren que debe estar en vestido de baño y por rehusarse la someten a humillaciones. Eso es una clara violencia sexual. Gravísimo que además se tome como un chiste y se transmita en televisión nacional como 'entretenimiento'".
Pero eso no es todo, Alejandra Omaña (nombre real de Amaranta) más adelante compartió otro fragmento que muestra al barranquillero planeando con Caribe y López una dinámica en la que las participantes deben usar bikini, jugar billar, mientras Eidevin es atendido.
En un momento Juanda sugiere que mientras unas están jugando billar otras deben hacerle “las uñas” al líder tirano, pone la idea de que deben usar bikini, pero Altafulla dice que mejor ropa playera porque en traje de baño es “algo violento”.
Hank comentó esto sobre la escena: “‘Bacano, me gusta, me parece un poco violento’, dice Altafulla sobre someter a humillaciones a sus compañeras de reality y exigirles que estén en vestido de baño mientras lo hacen”.
Los comentarios de la cucuteña recibieron gran atención en X, algunos de acuerdo con ella, otros justificando que solo es un juego y que ella debería estar concentrada en su labor como trabajador público.