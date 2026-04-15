Valledupar no necesita anuncio para saber que el festival comenzó. Basta con que suene un acordeón en una esquina, que alguien improvise un verso o que una parranda se alargue más de lo previsto para entender que la ciudad ya entró en ese momento del año en el que todo gira alrededor del vallenato.

Del 25 de abril al 2 de mayo, la capital del Cesar vuelve a ser el epicentro de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, una celebración que este año rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América, nombres que no solo marcaron una época, sino que ayudaron a definir el sonido que hoy identifica al género.

Una agenda que se vive en la calle y en el escenario

El festival no ocurre en un solo lugar ni en un solo momento. Empieza a sentirse desde antes y se desborda en cada rincón de la ciudad, pero tiene fechas que marcan su pulso.

El 26 de abril, los Jeep Willys Parranderos recorrerán las calles en uno de los desfiles más emblemáticos; un día después, el 27 de abril, las piloneras tomarán el protagonismo con sus coreografías tradicionales. A partir del 29 de abril y hasta el 2 de mayo, el foco se traslada a los concursos de acordeón, el corazón del festival, mientras que las noches del 30 de abril, 1 y 2 de mayo concentran los conciertos principales en el Parque de la Leyenda Vallenata.

Ahí, donde todo converge.

Más de 800 acordeoneros y una tradición que no se detiene

Este año, más de 800 acordeoneros inscritos competirán en distintas categorías, desde infantil hasta profesional, en una muestra de que el vallenato no solo se conserva, sino que se renueva.

Cada presentación no es solo una competencia, es una forma de sostener una tradición que sigue pasando de generación en generación, incluso en un contexto donde el género convive con nuevas influencias.

Entre la tradición y el espectáculo

El festival también se ha transformado en una plataforma de grandes conciertos que amplían su alcance y conectan con nuevas audiencias. En esta edición, la programación incluye artistas como:

Silvestre Dangond

J Balvin

Guayacán Orquesta

Danny Ocean

Peter Manjarés

Iván Villazón

Churo Díaz

Elder Dayán

Jean Carlos Centeno

Aria Vega

Es esa combinación entre tradición y espectáculo la que explica por qué el evento sigue creciendo.

Lea también: Así empezó el Festival de la Leyenda Vallenata

Una ciudad que se llena

Los números lo confirman. En 2024, el festival reunió a más de 227.000 visitantes, la mayoría de ellos llegando por carretera, en trayectos que pueden tomar hasta 15 horas desde Bogotá o más de 13 desde Medellín.

Los vuelos también aumentan, pero no siempre alcanzan. Para 2026, las aerolíneas abrieron frecuencias adicionales y aun así varias fechas ya registran alta ocupación.

Valledupar, durante esos días, no solo recibe visitantes.

Se transforma.

La fiesta que no cabe en un programa

El Festival Vallenato tiene una agenda oficial, pero su verdadera dimensión ocurre fuera de ella: en las parrandas improvisadas, en las conversaciones que terminan en canción y en esa forma particular de entender la música como algo que no se observa, sino que se vive.

Por eso, más que un evento, sigue siendo una experiencia colectiva. Una que, cada año, vuelve a empezar.