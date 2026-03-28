Una situación inesperada vivieron Johanna Fadul y Juanse Quintero durante la noche del jueves 26 de marzo, luego de verse involucrados en un accidente de tránsito múltiple que generó preocupación entre sus seguidores.
📱 El momento quedó registrado en redes sociales
A través de varias historias publicadas en Instagram, la célebre pareja mostró detalles del incidente, evidenciando los daños materiales y relatando lo ocurrido minutos después del choque.
Según las imágenes captadas por Juanse Quintero, el accidente se habría originado cuando una mujer que se movilizaba en motocicleta perdió el control tras ser impactada por otro vehículo. Esta situación provocó que terminara chocando contra la camioneta en la que se encontraban los artistas.
🚗 Daños materiales, pero sin heridos
Tal como se observó en los videos, el vehículo de la pareja —una camioneta blanca— presentó rayones y algunas abolladuras producto del impacto. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas con heridas de gravedad.
La motociclista involucrada explicó que fue golpeada por la parte trasera, lo que le impidió frenar a tiempo y la hizo salir expulsada, desencadenando así el choque en cadena.
⚖️ El presunto responsable habría huido
Uno de los aspectos más polémicos del caso es que, según lo relatado por los implicados, el conductor que habría causado inicialmente el accidente se dio a la fuga sin responder por lo sucedido.
Ante esto, Johanna Fadul y Juanse Quintero optaron por dialogar con los demás involucrados en el lugar mientras realizaban el respectivo contacto con la aseguradora para iniciar el proceso correspondiente.