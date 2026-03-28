Una situación inesperada vivieron Johanna Fadul y Juanse Quintero durante la noche del jueves 26 de marzo, luego de verse involucrados en un accidente de tránsito múltiple que generó preocupación entre sus seguidores.

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📱 El momento quedó registrado en redes sociales

A través de varias historias publicadas en Instagram, la célebre pareja mostró detalles del incidente, evidenciando los daños materiales y relatando lo ocurrido minutos después del choque.

Según las imágenes captadas por Juanse Quintero, el accidente se habría originado cuando una mujer que se movilizaba en motocicleta perdió el control tras ser impactada por otro vehículo. Esta situación provocó que terminara chocando contra la camioneta en la que se encontraban los artistas.