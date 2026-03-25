Ingrid Karina recayó y anda buscando a sus hijos

La historia de Ingrid Karina Sánchez vuelve a conmocionar a Colombia. La exmodelo, cuyo caso se hizo viral en noviembre de 2024 tras ser encontrada viviendo en las calles de Medellín, reapareció recientemente en Bogotá en condiciones que han encendido nuevamente las alarmas sobre su estado de salud y bienestar.

El caso de la santandereana se conoció gracias a un video difundido por Andrea Moreno, creadora de contenido enfocada en ayudar a habitantes de calle en Medellín. En ese momento, la exmodelo —quien había trabajado con la agencia Stock Models— relató su difícil situación personal mientras deambulaba por las calles.

Moreno le ofreció apoyo para ingresar a un centro de rehabilitación, alternativa que Ingrid aceptó inicialmente, pero de la cual se escapó tiempo después. Posteriormente, su hijo logró ubicarla y trasladarla a Bogotá, donde permanecía bajo su cuidado.

Nueva aparición en Bogotá: “recaí otra vez”

En las últimas horas, un nuevo video comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes, Ingrid Karina aparece dentro de un taxi en Bogotá, visiblemente afectada, mientras el conductor le hace algunas preguntas sobre su situación actual.

“Estoy en Santa Fe, recaí otra vez... estoy buscando a mis hijos”, expresó con voz débil, evidenciando una nueva recaída en su proceso personal.