Después de más de una década siendo una de las caras más reconocidas de la televisión de entretenimiento en Colombia, Juan Carlos Giraldo le dijo adiós a 'La Red'. El periodista, crítico de moda y presentador confirmó que no continuará en el programa de Caracol Televisión, espacio en el que permaneció durante 11 años con un estilo propio, directo y divertido.
La salida fue anunciada por el propio Giraldo a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de gratitud para los televidentes que lo acompañaron durante todos estos años, así como para sus compañeros de set: Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano y Carlos Giraldo, además del equipo de producción que hizo posible el programa.
Lea también: Este presentador de La Red le dice adiós al programa
“Fueron 11 años y tres meses los que estuve en ‘La Red’. Sin duda fui feliz, hice lo que más me gusta que es hablar de moda, hacerla cercana y divertida, analizar alfombras rojas, sorprenderme con la maravilla de muchos buenos vestidos y encontrar cientos de mamarrachos”, expresó el periodista en su mensaje.
Durante más de una década, Juan Carlos Giraldo se consolidó como una voz autorizada en temas de estilo y moda dentro del formato del programa, aportando análisis, comentarios críticos y un sello personal que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de 'La Red'.
Aunque en redes sociales han surgido rumores sobre un posible despido, el presentador no hizo referencia directa a las razones de su salida. Fiel a su estilo, optó por un mensaje positivo y de agradecimiento, evitando entrar en especulaciones.
“Gracias a todos por dejarme ser (…) me voy con esa alegría del trabajo hecho a conciencia, con gusto, con empeño y mucho amor. ¡Gracias, gracias y millones de gracias!”, concluyó.
Hasta el momento, Caracol Televisión no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la salida de Juan Carlos Giraldo ni sobre quién ocupará su lugar en el programa. Su despedida marca el cierre de una etapa significativa en 'La Red', uno de los espacios de entretenimiento más vistos de la televisión colombiana.