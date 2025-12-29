Este presentador de La Red le dice adiós al programa

En los últimos años, La Red se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más influyentes de la televisión colombiana. Su combinación de investigación, primicias y análisis de los hechos más comentados del mundo del espectáculo ha logrado fidelizar a una audiencia que, además del contenido, ha encontrado en sus presentadores un factor clave de conexión y credibilidad.

Dentro de ese equipo, Juan Carlos Giraldo ha sido una de las piezas fundamentales. Su amplia trayectoria en el periodismo de entretenimiento, su olfato para anticiparse a las noticias y su estilo analítico lo han posicionado como una de las voces más respetadas del formato y como un referente de la farándula nacional.

Sin embargo, en los últimos días, su continuidad en el programa ha quedado en entredicho. La polémica se encendió luego de que el periodista experto en entretenimiento Carlos Ochoa publicara un video en sus redes sociales en el que afirmó que Giraldo ya habría grabado su última participación en La Red. Según esta versión, el periodista habría vestido de rojo durante lo que sería su gala de despedida, correspondiente a un episodio pregrabado que saldría al aire en enero.