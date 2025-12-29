Inicio
Este presentador de La Red le dice adiós al programa

Lun, 29/12/2025 - 09:13
Uno de los presentadores de 'La Red', aparentemente, ya grabó su último episodio con este programa de chismes de Caracol Televisión.
La Red presentadores
Créditos:
Caracol TV

En los últimos años, La Red se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más influyentes de la televisión colombiana. Su combinación de investigación, primicias y análisis de los hechos más comentados del mundo del espectáculo ha logrado fidelizar a una audiencia que, además del contenido, ha encontrado en sus presentadores un factor clave de conexión y credibilidad.

Dentro de ese equipo, Juan Carlos Giraldo ha sido una de las piezas fundamentales. Su amplia trayectoria en el periodismo de entretenimiento, su olfato para anticiparse a las noticias y su estilo analítico lo han posicionado como una de las voces más respetadas del formato y como un referente de la farándula nacional.

Sin embargo, en los últimos días, su continuidad en el programa ha quedado en entredicho. La polémica se encendió luego de que el periodista experto en entretenimiento Carlos Ochoa publicara un video en sus redes sociales en el que afirmó que Giraldo ya habría grabado su última participación en La Red. Según esta versión, el periodista habría vestido de rojo durante lo que sería su gala de despedida, correspondiente a un episodio pregrabado que saldría al aire en enero.

Las declaraciones no tardaron en generar revuelo entre los seguidores del espacio, quienes comenzaron a especular sobre posibles cambios en el equipo de presentadores. Las dudas se intensificaron tras la más reciente emisión del programa, en la que la conducción estuvo a cargo de Mary Méndez, sin la presencia de Giraldo en el set, un detalle que no pasó desapercibido para la audiencia.

Hasta el momento, ni Juan Carlos Giraldo ni Caracol Televisión han emitido un pronunciamiento oficial que confirme o desmienta su salida. Este silencio ha alimentado aún más la expectativa del público, que se mantiene atento a cualquier señal que permita esclarecer si se trata de una ausencia temporal o del cierre definitivo de un ciclo profesional.

Creado Por
Kienyke.com
Caracol Televisión
