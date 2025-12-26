Amparo Grisales estalló en redes sociales por este motivo

‘Yo me llamo’ se ha consolidado como uno de los programas de entretenimiento más emblemáticos de la televisión colombiana. Durante una década, el formato ha acompañado las noches de los televidentes con imitadores que buscan convertirse en el doble perfecto de su artista favorito y conquistar al exigente jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, con la ilusión de llevarse el premio de 500 millones de pesos.

Entre los jurados, la actriz ha sido una de las figuras más comentadas en cada temporada. Su carisma, carácter firme y alto nivel de exigencia la han convertido en un sello distintivo del programa, ganándose tanto admiradores como detractores. Aunque actualmente se encuentra enfocada en otros proyectos profesionales, la llamada ‘Diva’ de la televisión sigue muy activa en redes sociales, donde suele compartir opiniones sobre distintos temas de actualidad.

Con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, Amparo Grisales no solo se sumó a las celebraciones propias de la época, sino que también aprovechó para enviar un mensaje contundente en contra del uso indiscriminado de la pólvora. A través de sus plataformas digitales, la actriz expresó su rechazo a esta práctica, haciendo énfasis en el daño que ocasiona al planeta y, especialmente, a los animales.

“Qué no entiende la gente estúpida e ignorante que sigue con la pólvora haciéndole daño al planeta, a los animales y a la armonía que debería ser la Navidad. Ya basta”, escribió la jurado, generando una inmediata reacción entre sus seguidores.