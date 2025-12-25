El gesto de Giovanny Ayala con policías que rescataron a su hijo

Luego de más de dos semanas marcadas por la angustia y la incertidumbre, Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, recuperó su libertad tras haber sido secuestrado junto a su mánager cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira. Ambos fueron llevados a una zona boscosa del Cauca, donde vivieron uno de los episodios más difíciles de sus vidas.

Tras su liberación, el intérprete de ‘De Rodillas te Pido’ no ocultó su gratitud y decidió rendir un sentido homenaje a quienes hicieron posible el regreso de su hijo a casa. Miguel fue el primero en pronunciarse públicamente con un mensaje cargado de emoción, en el que agradeció el respaldo recibido durante los días de cautiverio y destacó la labor del Gaula y del Comando Jungla de la Policía Nacional, cuyo trabajo fue determinante para el desenlace positivo del caso.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida”, expresó Miguel, quien también resaltó la fe como un pilar fundamental para resistir la difícil situación. En su mensaje, recordó a su amigo Nicolás, quien lo acompañó durante el secuestro, y a todas las personas que enviaron mensajes de apoyo y fortaleza.