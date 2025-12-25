Lluvia de críticas a Diana Ángel por defender a Petro

Diana Ángel volvió a estar en el centro del debate público, esta vez no por un nuevo proyecto artístico, sino por sus firmes posturas políticas. Recordada por producciones como ‘La hija del mariachi’, ‘Metástasis’ y ‘Francisco el matemático’, así como por su reciente participación en ‘La Casa de los Famosos’, no ha ocultado su afinidad con las ideologías de izquierda, un tema que constantemente le genera aplausos y críticas en redes sociales.

En los últimos días, la actriz fue blanco de comentarios divididos luego de reaccionar a un anuncio del presidente Gustavo Petro, quien celebró la entrada en vigor de un cambio legislativo que establece el pago de recargos nocturnos a los trabajadores a partir de las 7:00 de la noche. El mandatario destacó la importancia de la medida y aseguró que quienes no reciban el pago correspondiente pueden acudir al Ministerio de Trabajo para presentar sus quejas.

Diana Ángel no tardó en pronunciarse al respecto y utilizó su cuenta de X para felicitar al presidente y celebrar la decisión, aprovechando además para reiterar su confianza en que la izquierda continúe en el poder. En su mensaje, Diana Ángel dejó entrever su deseo de que el senador Iván Cepeda sea quien herede la Presidencia, lo que desató una nueva ola de reacciones entre sus seguidores y detractores.

“¡Feliz Navidad, con la jornada nocturna desde las 7:00 pm! ¡Así es que es!… En primera vuelta, ¡en primera vuelta!”, escribió la actriz, mensaje que rápidamente se viralizó y avivó la discusión política en plataformas digitales.