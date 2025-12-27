Stephanie Cayo es probablemente una de las actrices peruanas con más éxito y reconocimiento en Colombia, donde alcanzó a hacer proyectos como ‘La marca del deseo’, ‘Tiempo final’, ‘Doña Bella’ o ‘El secretario’.
Después de una temporada fuera de nuestro país, hace unos meses estuvo de regreso para tener una temporada cantando en el bar ‘Fantasma’, al norte de Bogotá. Pero no solo eso, la actriz también estaba grabando una nueva serie que pronto llegará a las pantallas llamada ‘Doc’. A propósito, KienyKe.com la entrevistó para conocer más de este nuevo proyecto, entre otras cosas.
KienyKe: ¿Cuéntanos más de esta serie que viniste a grabar a Colombia?
Stephanie Cayo: He venido a grabar una serie que se llama Doc, que es el remake de una serie italiana y estamos haciendo nuestra versión en español que está muy bonita, más bonita de lo que pensé.
Vea aquí la entrevista completa con Stephanie Cayo:
KyK: ¿Qué nos puedes adelantar de tu personaje?
SC: es Julia Jasso, es una doctora, es la una doctora de medicina interna, que es la mano derecha del jefe y va a pasar por todo un momento muy difícil de su vida personal y en la lucha de seguir al pie de que la han hecho jefa del departamento mientras tiene que lidiar con su vida personal y los casos de los pacientes, estoy aprendiendo una cantidad de medicina, ahora estoy insoportable, no me pueden decir nada porque cualquier cosa te la voy a disfrutar.
KyK: ¿Qué música sueles escuchar?
SC: Yo tengo en mi playlist diaria todas estas canciones que estamos cantando, de Aerosmith, ‘I don't wanna miss a thing’, de Nora Jones, estamos haciendo de Ray Charles, estamos haciendo de todo, reggae, jazz, tengo también pop, soy romántica. Me gustan mucho los cantautores, tengo muchas cantantes femeninas, muchas mujeres con voces espectaculares, tengo desde Nina Simone hasta Carla Morrison. Tengo Bad Bunny, su último disco me gusta un muchísimo, La mudanza, mi canción favorita. Tengo Bob Dylan, tengo The Beatles, tengo de todo, soy ecléctica en todo, en mi manera de vestir, en mi casa, la decoración que amo, la arquitectura, todo.
KyK: ¿Qué tan seguido vienes a Colombia?
SC: Lo que pasa es que yo realmente me fui, sí, pero yo tengo casa acá, mi segunda casa, entonces estoy yendo y viniendo cuando puedo. Lo que pasa es que ahora he venido una temporada más larga y quiero seguir viniendo temporadas y de largas, porque cada vez que vengo digo, yo he estado en muchos lugares en el mundo, he vivido en México, en Estados Unidos, en España, ahora último y la verdad que en Colombia uno se siente… yo me siento en casa, me siento feliz. Me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto toda esta publicidad que decía “el riesgo es que te quieras quedar” y yo venía por una semana, me quedé 7 años.
KyK: ¿Qué recuerdas de ‘El Secretario?
SC: Juan Pablo Espinoza y yo seguimos siendo muy amigos, a veces lo llamo y le digo, ‘por favor, secretario, recógeme’, Juan Pablo es lo máximo. Tengo recuerdos divinos, con una con una calidad de actores espectaculares, todos grandes amigos, recuerdos muy bonitos. Aparte luego hice ‘Chicago’ en esa época también, con Juan Pablo, fue espectacular.