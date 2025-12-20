Protagonistas de Dímelo bajito se confiesan sobre la película

Prime Video ya estrenó la nueva película 'Dímelo bajito', perfecta para los amantes de los dramas románticos. Esta producción está basada en la primera novela de la saga Dímelo, escrita por Mercedes Ron, una trilogía que también incluye Dímelo en secreto y Dímelo con besos, y que cuenta con una amplia base de lectores.

La película está protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, quienes dan vida a Kami, Thiago y Taylor, respectivamente. El proyecto reúne a varios rostros conocidos de la ficción española y apunta a conquistar al público juvenil con una historia marcada por los recuerdos, las emociones contenidas y los conflictos del pasado.

El reparto se completa con Celia Freijeiro como Chiara, Patricia Vico en el papel de Anne, Andrés Velencoso como Tino, Eve Ryan interpretando a Cata, Jan Buxaderas como Dani y Fernando Nagore en el rol de Jules, conformando un elenco coral que acompaña el desarrollo de la trama.

La historia gira en torno a Kamila Hamilton, una joven que cree tener su vida bajo control hasta que el regreso inesperado de los hermanos Di Bianco altera por completo su aparente estabilidad. Siete años atrás, Thiago fue quien le dio su primer beso, mientras que Taylor siempre ocupó el papel de protector. Su vuelta reabre heridas, despierta sentimientos dormidos y pone a prueba la coraza emocional que Kami ha construido desde su partida.

Lejos de la niña inocente que conocieron, Kami se ha convertido en alguien inaccesible para casi todos. Sin embargo, la cercanía de Thiago y Taylor parece ser la única capaz de romper esa barrera. La película plantea así un triángulo emocional cargado de tensión y preguntas: ¿podrá Kami resistirse a la presencia de Thiago?, ¿qué ocurrirá cuando Taylor empiece a mirarla de otra manera?, ¿está todo destinado a estallar una vez más? KienyKe.com entrevistó a sus protagonistas para conocer más sobre este proyecto.