Protagonistas de Dímelo bajito se confiesan sobre la película

Prime Video ya estrenó la nueva película 'Dímelo bajito', perfecta para los amantes de los dramas románticos. Esta producción está basada en la primera novela de la saga Dímelo, escrita por Mercedes Ron, una trilogía que también incluye Dímelo en secreto y Dímelo con besos, y que cuenta con una amplia base de lectores.
La película está protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, quienes dan vida a Kami, Thiago y Taylor, respectivamente. El proyecto reúne a varios rostros conocidos de la ficción española y apunta a conquistar al público juvenil con una historia marcada por los recuerdos, las emociones contenidas y los conflictos del pasado.
El reparto se completa con Celia Freijeiro como Chiara, Patricia Vico en el papel de Anne, Andrés Velencoso como Tino, Eve Ryan interpretando a Cata, Jan Buxaderas como Dani y Fernando Nagore en el rol de Jules, conformando un elenco coral que acompaña el desarrollo de la trama.
La historia gira en torno a Kamila Hamilton, una joven que cree tener su vida bajo control hasta que el regreso inesperado de los hermanos Di Bianco altera por completo su aparente estabilidad. Siete años atrás, Thiago fue quien le dio su primer beso, mientras que Taylor siempre ocupó el papel de protector. Su vuelta reabre heridas, despierta sentimientos dormidos y pone a prueba la coraza emocional que Kami ha construido desde su partida.
Lejos de la niña inocente que conocieron, Kami se ha convertido en alguien inaccesible para casi todos. Sin embargo, la cercanía de Thiago y Taylor parece ser la única capaz de romper esa barrera. La película plantea así un triángulo emocional cargado de tensión y preguntas: ¿podrá Kami resistirse a la presencia de Thiago?, ¿qué ocurrirá cuando Taylor empiece a mirarla de otra manera?, ¿está todo destinado a estallar una vez más? KienyKe.com entrevistó a sus protagonistas para conocer más sobre este proyecto.
KienyKe: ¿Se sintieron identificados con sus personajes?
Diego Vidales: Sí, al final yo creo que esta profesión es un poco se trabaja con emociones propias, entonces, indirectamente de alguna forma te lo llevas un poco a casa y cuando tu personaje está muy feliz y vienes de rodar una escena feliz… yo recuerdo de estar súper contento en mi casa y cuando he tenido escenas duras en esta peli también recuerdo de llevarme ese ese sentimiento a casa. A pesar de que digan corte creo que no se va del todo y creo que sí, que ha sido muy intenso este rodaje.
Alicia Falcó: Sí, a mí Cami me ha ayudado a reconectar con mi yo adolescente, que tenía dudas y que estaba perdida y que lo vivía todo intensamente y a sanar un poco toda esta fase de mi vida Que viví no hace tanto, y aceptar la duda, el error, el estar perdida en la vida.
Fernando Lindez: Yo personalmente no me siento identificado mucho con todo lo que ha vivido mi personaje, pero he llegado a empatizar con él y eso me ha servido de mucha ayuda para la hora de ponerme en su piel.
Vea aquí la entrevista completa con los actores de Dímelo bajito:
KienyKe: Alicia, ¿cuáles crees que sean los pro y contra de los hermanos?
AF: Creo que el contra de Thiago es que me tiene mucho rencor y es un chico muy traumado y que le cuesta perdonarme, entonces no es 100% él mismo porque tiene una capa ahí que tiene que superar y gestionar, el pro creo que es que en el fondo tiene un corazón enorme, cuidaría a Camila y a sus seres queridos por encima de todo y siempre estará allí para para cuidarme a Camila y a la a las personas que quiere.
Sobre Taylor creo que su contra es que realmente como que en vez de afrontar las cosas las esconde y parece que es un feliciano y que siempre está bien, pero es creo también por miedo, hay algo de inocencia en él que creo que puede ser positivo, pero también negativo. Y luego lo positivo también es esta inocencia, esta felicidad, esta manera de afrontar las cosas, esta paz, esa ternura.