Un ícono del cine de acción

Reconocido mundialmente por su trayectoria en el cine y la televisión, Norris se convirtió en una figura emblemática del entretenimiento, con papeles destacados en producciones como The Way of the Dragon, donde compartió pantalla con Bruce Lee, y la serie Walker, Texas Ranger.

Además de su carrera actoral, fue un referente en el mundo de las artes marciales, disciplina que marcó gran parte de su vida y legado.

Un legado más allá de la pantalla

Para su familia, su figura trascendía la fama: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso…”, señalaron.

También destacaron su impacto global: “A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en muchas vidas”.

El fallecimiento se produce días después de que se conociera su hospitalización en Hawái por una emergencia médica no especificada. A pesar de ello, allegados aseguraban que el actor se encontraba de buen ánimo.

El pasado 10 de marzo, Norris había celebrado su cumpleaños número 86 compartiendo un video en el que aparecía entrenando, fiel a su estilo.

Una figura de la cultura popular

Más allá de su carrera, Norris también se convirtió en un fenómeno cultural en internet gracias a los populares “Chuck Norris facts”, frases humorísticas que reforzaron su imagen de figura invencible.

Su familia pidió respeto por su privacidad durante este momento:

“Mientras afrontamos esta pérdida, pedimos amablemente respeto por la privacidad de nuestra familia”.

Con su partida, el cine de acción y las artes marciales pierden a una de sus figuras más influyentes.