¿Quién era Héctor Ochoa, el compositor de 'El camino de la vida'?

La música colombiana está de luto tras confirmarse el fallecimiento del compositor antioqueño Héctor Ochoa, autor de El camino de la vida, considerada una de las obras más representativas del repertorio nacional y un himno que ha acompañado a varias generaciones de colombianos.

La noticia de su muerte generó múltiples reacciones en el ámbito artístico, cultural y entre miles de seguidores que, a través de las redes sociales, destacaron el invaluable legado que dejó el maestro. Su obra trascendió el paso del tiempo gracias a letras cargadas de sentimiento, amor por la familia y profundo arraigo por las tradiciones del país.

Durante su trayectoria, Héctor Ochoa se distinguió por componer canciones inspiradas en Antioquia, la identidad colombiana y los valores familiares. No obstante, fue El camino de la vida la pieza que marcó un antes y un después en su carrera, convirtiéndose en una de las composiciones más queridas y reconocidas de la música nacional.