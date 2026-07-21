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¿Quién era Héctor Ochoa, el compositor de 'El camino de la vida'?

Héctor Ochoa, compositor de El camino de la vida, falleció dejando un legado imborrable en la música colombiana con una de las canciones más emblemáticas del país.
Héctor Ochoa
Créditos:
Archivo Particular

La música colombiana está de luto tras confirmarse el fallecimiento del compositor antioqueño Héctor Ochoa, autor de El camino de la vida, considerada una de las obras más representativas del repertorio nacional y un himno que ha acompañado a varias generaciones de colombianos.

La noticia de su muerte generó múltiples reacciones en el ámbito artístico, cultural y entre miles de seguidores que, a través de las redes sociales, destacaron el invaluable legado que dejó el maestro. Su obra trascendió el paso del tiempo gracias a letras cargadas de sentimiento, amor por la familia y profundo arraigo por las tradiciones del país.

Durante su trayectoria, Héctor Ochoa se distinguió por componer canciones inspiradas en Antioquia, la identidad colombiana y los valores familiares. No obstante, fue El camino de la vida la pieza que marcó un antes y un después en su carrera, convirtiéndose en una de las composiciones más queridas y reconocidas de la música nacional.

El impacto de esta obra fue tan significativo que, en 1999, fue declarada la Canción Colombiana del Siglo XX por la academia musical, un reconocimiento que consolidó a Ochoa como uno de los compositores más importantes de la historia del país.

A lo largo de los años, El camino de la vida ha sido interpretada por numerosos artistas y agrupaciones, convirtiéndose en una canción infaltable en celebraciones familiares, homenajes y eventos culturales. Su mensaje sobre el amor, el paso del tiempo y el valor de la familia logró conectar con millones de personas dentro y fuera de Colombia.

Con la partida de Héctor Ochoa, Colombia despide a uno de los grandes referentes de su patrimonio musical. Sin embargo, su legado permanecerá vivo a través de una obra que seguirá emocionando y uniendo a generaciones enteras.

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