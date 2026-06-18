Daniel Muñoz vivió una noche especial con la Selección Colombia este miércoles 17 de junio al marcar el primer gol del equipo en el Mundial. El volante antioqueño fue protagonista ante Uzbekistán y celebró una anotación que, según dijo, representa años de esfuerzo, sacrificio y fe.

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Tras el compromiso, el futbolista destacó la importancia del grupo y evitó centrar el momento solo en su logro personal. Para él, el gol fue el resultado de un proceso colectivo y del trabajo silencioso que lo llevó hasta uno de los escenarios más importantes del fútbol.

“Qué lindo que es el fútbol”, expresó Muñoz después del partido. Además, aseguró sentirse profundamente agradecido por vivir este momento con la camiseta de la Selección Colombia.

“Siento mucho agradecimiento con Dios, con la vida, con el fútbol y con cada persona que hace parte de este lindo proceso. Al final esto es para toda Colombia”, afirmó.

¿Quién es la esposa de Daniel Muñoz?

Al atrapar todas las miradas en este Mundial, el antioqueño también ha despertado la curiosidad de los aficionados al fútbol y una pregunta que se repite es: ¿quién es su esposa? Se trata de Manuela Jiménez Ángel, su compañera desde la adolescencia y madre de sus dos hijos.

La historia de la pareja ha llamado la atención de los seguidores del jugador, especialmente porque ambos han mostrado en redes sociales algunos momentos de su relación, su vida familiar y el proceso que los llevó a consolidar un hogar fuera de Colombia.