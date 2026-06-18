Daniel Muñoz vivió una noche especial con la Selección Colombia este miércoles 17 de junio al marcar el primer gol del equipo en el Mundial. El volante antioqueño fue protagonista ante Uzbekistán y celebró una anotación que, según dijo, representa años de esfuerzo, sacrificio y fe.
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Tras el compromiso, el futbolista destacó la importancia del grupo y evitó centrar el momento solo en su logro personal. Para él, el gol fue el resultado de un proceso colectivo y del trabajo silencioso que lo llevó hasta uno de los escenarios más importantes del fútbol.
“Qué lindo que es el fútbol”, expresó Muñoz después del partido. Además, aseguró sentirse profundamente agradecido por vivir este momento con la camiseta de la Selección Colombia.
“Siento mucho agradecimiento con Dios, con la vida, con el fútbol y con cada persona que hace parte de este lindo proceso. Al final esto es para toda Colombia”, afirmó.
¿Quién es la esposa de Daniel Muñoz?
Al atrapar todas las miradas en este Mundial, el antioqueño también ha despertado la curiosidad de los aficionados al fútbol y una pregunta que se repite es: ¿quién es su esposa? Se trata de Manuela Jiménez Ángel, su compañera desde la adolescencia y madre de sus dos hijos.
La historia de la pareja ha llamado la atención de los seguidores del jugador, especialmente porque ambos han mostrado en redes sociales algunos momentos de su relación, su vida familiar y el proceso que los llevó a consolidar un hogar fuera de Colombia.
Una historia de amor que empezó en la adolescencia
Daniel Muñoz y Manuela Jiménez Ángel se conocen desde jóvenes. Con el paso de los años, su relación se fortaleció mientras el futbolista construía su camino profesional en el fútbol colombiano y, posteriormente, en el exterior.
En varias publicaciones, el jugador de la Selección Colombia ha dejado ver el cariño y la admiración que siente por su esposa. En una de ellas escribió: "Como pasa el tiempo… pero acá estamos caminando de la mano de Dios. Te amo para siempre".
Manuela ha sido una figura cercana en su vida personal y familiar. Su presencia ha acompañado diferentes etapas de la carrera del deportista, desde sus primeros pasos hasta su llegada a una de las ligas más competitivas del mundo.
Los hijos de Daniel Muñoz y Manuela Jiménez Ángel
La pareja se convirtió en padres por primera vez en 2017, con el nacimiento de Gianluca Muñoz Ángel. Cinco años después, en 2022, anunciaron la llegada de su segundo hijo, ampliando así la familia que hoy acompaña al futbolista en Inglaterra.
En redes sociales, Manuela también ha compartido mensajes dedicados a sus hijos y a la familia que ha formado con el jugador. "Hijos ustedes son mi mejor regalo", escribió en una publicación relacionada con el futbolista.
Aunque ambos mantienen una vida familiar relativamente reservada, sus seguidores suelen reaccionar a las imágenes en las que aparecen juntos, especialmente por la cercanía que muestran como pareja y padres.
La emotiva propuesta de matrimonio
Aunque no se conoce con exactitud cuándo se casaron inicialmente, en 2023 Daniel Muñoz compartió una imagen en redes sociales en la que aparecía pidiéndole matrimonio a Manuela. En la fotografía, ella se mostró visiblemente emocionada y no pudo contener las lágrimas.
El momento fue interpretado por sus seguidores como una muestra del vínculo que han construido durante varios años. La propuesta también abrió paso a una nueva etapa en su relación, que más adelante fue sellada con una ceremonia religiosa.
La boda religiosa de Daniel Muñoz y Manuela
En 2025, Daniel Muñoz y Manuela Jiménez Ángel celebraron su boda por la iglesia en Medellín. La ceremonia reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del fútbol colombiano.
Manuela compartió en redes sociales un mensaje cargado de emoción sobre ese momento especial: “después de 15 años de amor, aventuras, pruebas y crecimiento, tomamos la decisión más importante: dar nuestro “sí” ante Dios”.
Además, describió la ceremonia como “un momento sagrado, lleno de emoción y gratitud” y aseguró que comenzaba “un nuevo capítulo… con el mismo amor de siempre, pero más fuerte que nunca”.
Entre los invitados estuvo Luis Díaz, compañero de Daniel Muñoz en la Selección Colombia. A nivel musical tuvieron varios invitados, como Ryan Castro o Luis Alfonso.
Su nueva vida en Inglaterra
El 30 de enero de 2024, Daniel Muñoz dio un paso clave en su carrera al unirse al Crystal Palace de Inglaterra. Este fichaje llevó a la familia a instalarse en Reino Unido, donde actualmente vive una nueva etapa personal y profesional.
Desde su llegada a Inglaterra, la pareja ha compartido algunos momentos de su vida fuera de Colombia. En sus redes sociales han mostrado viajes a destinos como Ámsterdam, Bélgica, París y Disneyland París. También celebraron el Año Nuevo en Dubái en 2023.
Aunque Daniel Muñoz suele ser noticia por su rendimiento con la Selección Colombia y su carrera en la Premier League, su historia con Manuela Jiménez Ángel también genera interés entre quienes siguen de cerca su vida personal.