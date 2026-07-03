Quién es Luisa Duque, la novia de James Rodríguez y a qué se dedica

La participación de James Rodríguez en el Mundial 2026 no solo ha generado expectativa por su desempeño como capitán de la Selección Colombia, sino también por la presencia constante de su pareja, Luisa Duque, quien ha sido vista alentándolo desde las tribunas durante varios encuentros del torneo.
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¿Qué hace Luisa Duque?
Luisa Duque es una modelo e influencer colombiana de 22 años que ha ganado notoriedad en los últimos meses debido a su relación con el futbolista. Aunque ambos han decidido mantener su vida sentimental lejos del foco mediático, sus apariciones públicas han despertado la curiosidad de miles de seguidores.
La relación comenzó a captar atención a mediados de 2024, cuando varios usuarios notaron que James interactuaba con publicaciones de Luisa en redes sociales.
Sin embargo, fue en enero de 2025 cuando el romance quedó prácticamente confirmado, luego de que ambos fueran fotografiados saliendo juntos del estadio Nou Camp de Guanajuato. Las imágenes de un beso dentro del vehículo del jugador rápidamente se hicieron virales.
A pesar del interés que genera la pareja, ninguno de los dos suele compartir fotografías juntos ni realizar declaraciones sobre su relación. Ambos han optado por mantener un perfil discreto y separar su vida privada de sus actividades profesionales.
En redes sociales, Luisa Duque ha construido una comunidad importante. En Instagram supera los 150.000 seguidores, mientras que en TikTok reúne más de 194.000, donde publica contenido relacionado con moda, maquillaje, viajes, rutinas de entrenamiento, estilo de vida y colaboraciones con diferentes marcas.
Durante el Mundial 2026, la influencer ha compartido imágenes desde los estadios donde juega la Selección Colombia, mostrando su apoyo al equipo y especialmente a James Rodríguez. Su presencia en las tribunas no ha pasado desapercibida entre los aficionados, quienes siguen de cerca cada una de sus apariciones.
Mientras James continúa enfocado en el objetivo de llevar a Colombia lo más lejos posible en la Copa del Mundo, Luisa Duque se ha convertido en una de las figuras más comentadas alrededor del combinado cafetero. Su historia con el capitán colombiano demuestra que, aunque prefieran la discreción, el interés del público por conocer más sobre la pareja sigue creciendo..