Quién es Luisa Duque, la novia de James Rodríguez y a qué se dedica

La participación de James Rodríguez en el Mundial 2026 no solo ha generado expectativa por su desempeño como capitán de la Selección Colombia, sino también por la presencia constante de su pareja, Luisa Duque, quien ha sido vista alentándolo desde las tribunas durante varios encuentros del torneo.

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¿Qué hace Luisa Duque?

Luisa Duque es una modelo e influencer colombiana de 22 años que ha ganado notoriedad en los últimos meses debido a su relación con el futbolista. Aunque ambos han decidido mantener su vida sentimental lejos del foco mediático, sus apariciones públicas han despertado la curiosidad de miles de seguidores.

La relación comenzó a captar atención a mediados de 2024, cuando varios usuarios notaron que James interactuaba con publicaciones de Luisa en redes sociales.

Sin embargo, fue en enero de 2025 cuando el romance quedó prácticamente confirmado, luego de que ambos fueran fotografiados saliendo juntos del estadio Nou Camp de Guanajuato. Las imágenes de un beso dentro del vehículo del jugador rápidamente se hicieron virales.

A pesar del interés que genera la pareja, ninguno de los dos suele compartir fotografías juntos ni realizar declaraciones sobre su relación. Ambos han optado por mantener un perfil discreto y separar su vida privada de sus actividades profesionales.