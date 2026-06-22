La calma de la Selección Colombia en la Copa del Mundo de 2026 se vio abruptamente interrumpida por una noticia que viaja a toda velocidad desde Bogotá. En vísperas de un duelo crucial ante la Selección de la RD Congo, el búnker tricolor vive horas de absoluta expectativa y no precisamente por razones tácticas. Un juzgado de la capital admitió una acción de tutela en contra de sus dos máximas figuras, James Rodríguez y Luis Díaz, bajo una acusación que ha despertado tanta sorpresa como indignación: traición a la patria.

La bomba informativa estalló en plena transmisión en vivo de Noticias Caracol. Fue Javier Hernández Bonnet, director de deportes del canal, quien interrumpió el ritmo habitual de la información mundialista para revelar el requerimiento judicial que acababa de tocar las puertas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que dé las direcciones de Lucho Díaz y de James Rodríguez, quienes han sido, en una tutela, acusados de traición a la patria”, afirmó el reconocido periodista, dejando atónita a la audiencia.

De la "broma" al banquillo de un juzgado en Suba

Lo que en un principio parecía el desahogo folclórico o la "broma" de un hincha inconforme, escaló a los escritorios del Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Según detalló Hernández Bonnet, el despacho judicial decidió darle trámite inicial al recurso, obligando a la Federación a suministrar los datos de contacto de ambos futbolistas para poder notificarlos formalmente.

El hecho genera un ruido incómodo en el peor momento posible. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional se juega su permanencia y éxito en la cita orbital de 2026, con James y 'Lucho' comandando el frente de ataque.

¿Jugarán el Mundial?

A pesar del impacto mediático del titular, la realidad jurídica llama a la calma. Fuentes expertas en derecho constitucional aclaran que el panorama deportivo de los jugadores no corre peligro. Por tal motivo, podrán jugar sin problemas el torneo orbital.