Inicio
Fútbol

Cuentas pendientes en París: el reencuentro de Luis Díaz y Hakimi marca la semifinal de Champions

Mar, 28/04/2026 - 07:41
Tras 174 días del polémico choque en la Fase Liga, el colombiano y el marroquí se vuelven a ver las caras con el pase a la final.
Luis Díaz se reencuentra con Hakimi en semifinales de Champions.
Créditos:
EFE

La Liga de Campeones alcanza su etapa definitiva. Este martes (a las 2:00 p. m.) arrancan las semifinales del torneo con el encuentro de ida entre el Bayern Múnich y el PSG, dos clubes unidos por una intensa historia reciente y estadísticas que añaden picante al enfrentamiento.

Luis Enrique busca romper su "maldición" alemana

A pesar de su éxito reciente, el técnico del PSG, Luis Enrique, tiene una deuda pendiente: sacudirse la mala racha ante equipos alemanes, especialmente frente al Bayern. El asturiano registra un balance negativo contra los bávaros de una victoria, un empate y cuatro derrotas. De hecho, ya sufrió un revés en la fase regular ante este mismo rival al caer 2-1 en Múnich.

Sin embargo, los datos de la UEFA revelan que la racha negativa no es exclusiva del entrenador. El historial histórico favorece claramente a los alemanes: en 15 enfrentamientos, el PSG acumula 6 victorias frente a 9 derrotas.

El reencuentro: Luis Díaz y Achraf Hakimi vuelven a cruzarse

El duelo en el Parque de los Príncipes marca el reencuentro entre Luis Díaz y Achraf Hakimi, 174 días después de su accidentado cruce en la Fase de Liga. En aquel encuentro, el colombiano vivió una noche de contrastes: pasó de héroe a villano tras anotar un doblete y ser expulsado por una dura entrada que le costó una sanción inicial de tres partidos (reducida a dos tras apelación).

Aquella acción provocó una grave lesión de tobillo al lateral marroquí, quien estuvo alejado de las canchas durante dos meses. Tras las disculpas públicas de "Lucho" y la total recuperación de Hakimi, este partido cierra un capítulo tenso y pone a prueba, una vez más, el duelo individual entre dos de las máximas figuras del continente.

Puntos clave del encuentro

  • Favoritismo galo: El PSG llega con la etiqueta de favorito gracias a su excelente estado de forma y su condición de vigente campeón, tras haber dejado en el camino a potencias como el Liverpool y el Chelsea.

  • El muro bávaro: El Bayern de Vincent Kompany llega con el impulso de haber conquistado la Bundesliga y eliminado al Real Madrid, consolidándose como un bloque compacto y difícil de batir.

  • Refuerzos de lujo: Luis Enrique recupera a piezas fundamentales como Vitinha y Nuno Mendes, nombres clave para contrarrestar la intensidad física del conjunto alemán.

Luis Díaz
Bayern Múnich
PSG
Champions League
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Trump exige el despido de Jimmy Kimmel por este motivo
Donald Trump se quiere deshacer de Jimmy Kimmel
El presidente Donald Trump le pidió a la cadena ABC que se deshiciera del presentador Jimmy Kimmel.
Fútbol
Cuentas pendientes en París: el reencuentro de Luis Díaz y Hakimi marca la semifinal de Champions
Luis Díaz se reencuentra con Hakimi en semifinales de Champions.
Tras 174 días del polémico choque en la Fase Liga, el colombiano y el marroquí se vuelven a ver las caras con el pase a la final.
Entretenimiento
Diana Ángel revive su historia con Jacques Toukhmanian: “Nos peleamos, nos reconciliamos”
Diana Ángel revive su historia con Jacques Toukhmanian: “Nos peleamos, nos reconciliamos”
La actriz sorprendió al compartir una imagen con su expareja y recordar los más de 20 años de vínculo que los une.
Colombia
Esto dijo Vanti tras denuncia por revisión de gas sospechosa en Bogotá
Esto dijo Vanti tras denuncia por revisión de gas sospechosa en Bogotá
Luego de un caso que generó sospechas durante una revisión de gas en Bogotá, Vanti explicó lo sucedido y anunció acciones frente al técnico involucrado.