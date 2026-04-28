La Liga de Campeones alcanza su etapa definitiva. Este martes (a las 2:00 p. m.) arrancan las semifinales del torneo con el encuentro de ida entre el Bayern Múnich y el PSG, dos clubes unidos por una intensa historia reciente y estadísticas que añaden picante al enfrentamiento.
Luis Enrique busca romper su "maldición" alemana
A pesar de su éxito reciente, el técnico del PSG, Luis Enrique, tiene una deuda pendiente: sacudirse la mala racha ante equipos alemanes, especialmente frente al Bayern. El asturiano registra un balance negativo contra los bávaros de una victoria, un empate y cuatro derrotas. De hecho, ya sufrió un revés en la fase regular ante este mismo rival al caer 2-1 en Múnich.
Sin embargo, los datos de la UEFA revelan que la racha negativa no es exclusiva del entrenador. El historial histórico favorece claramente a los alemanes: en 15 enfrentamientos, el PSG acumula 6 victorias frente a 9 derrotas.
El reencuentro: Luis Díaz y Achraf Hakimi vuelven a cruzarse
El duelo en el Parque de los Príncipes marca el reencuentro entre Luis Díaz y Achraf Hakimi, 174 días después de su accidentado cruce en la Fase de Liga. En aquel encuentro, el colombiano vivió una noche de contrastes: pasó de héroe a villano tras anotar un doblete y ser expulsado por una dura entrada que le costó una sanción inicial de tres partidos (reducida a dos tras apelación).
Aquella acción provocó una grave lesión de tobillo al lateral marroquí, quien estuvo alejado de las canchas durante dos meses. Tras las disculpas públicas de "Lucho" y la total recuperación de Hakimi, este partido cierra un capítulo tenso y pone a prueba, una vez más, el duelo individual entre dos de las máximas figuras del continente.
Puntos clave del encuentro
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Favoritismo galo: El PSG llega con la etiqueta de favorito gracias a su excelente estado de forma y su condición de vigente campeón, tras haber dejado en el camino a potencias como el Liverpool y el Chelsea.
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El muro bávaro: El Bayern de Vincent Kompany llega con el impulso de haber conquistado la Bundesliga y eliminado al Real Madrid, consolidándose como un bloque compacto y difícil de batir.
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Refuerzos de lujo: Luis Enrique recupera a piezas fundamentales como Vitinha y Nuno Mendes, nombres clave para contrarrestar la intensidad física del conjunto alemán.