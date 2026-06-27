La Selección Colombia cumplió con su objetivo en la última jornada de la fase de grupos y se quedó con el primer lugar de su zona. En un emocionante encuentro disputado este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, la 'Tricolor' igualó 0-0 frente a Portugal, uno de los combinados favoritos al título.

A pesar del marcador en blanco, las sensaciones para el conjunto sudamericano fueron sumamente positivas. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominó gran parte del compromiso y generó las opciones más claras de gol. De hecho, la vía del triunfo estuvo cerca de abrirse tras una anotación de Davinson Sánchez; sin embargo, la intervención del VAR ahogó el grito de gol al detectar un fuera de juego milimétrico.

El camino a los octavos de final

Con este resultado, Colombia cerró una destacada primera etapa invicta, sumando un total de 7 puntos. Su campaña incluyó:

Victoria 1-3 ante Uzbekistán.

Triunfo por la mínima diferencia (1-0) frente a la República Democrática del Congo.

Empate sin goles (0-0) contra Portugal.

Al clasificar en la cima de su grupo, el reglamento del torneo le asignó como rival en la siguiente ronda a uno de los mejores terceros de la competición.

Próximo reto: Ghana

El rival en la fase de eliminación directa será la selección de Ghana. El conjunto africano logró su boleto a la siguiente ronda este mismo sábado a pesar de caer ante Croacia, avanzando como uno de los ocho mejores terceros con 4 unidades, producto de una victoria ante Panamá y un empate frente a Inglaterra.

Este compromiso tendrá un condimento especial, ya que significará el reencuentro de Colombia con el estratega portugués Carlos Queiroz, quien actualmente dirige al cuadro africano.