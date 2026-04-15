Santa Fe empieza a complicar su camino de cara al objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras su empate como local ante Peñarol, el conjunto 'Cardenal' estaba obligado a sacar un buen resultado en Brasil, frente a Corithians. Sin embargo, una vez más sufrió un tropiezo y cayó 2-0 en Sao Paulo.

El pitazo inicial dio paso a un dominio territorial claro del local. Con casi siete jugadores rodeando el área rival en los primeros 10 minutos, el Corinthians asfixió a un Santa Fe al que le costaba sostener la pelota. Sin embargo, el equipo de Pablo Repetto logró equilibrar el trámite gracias a la solidez defensiva y a las intervenciones de Mosquera Marmolejo, quien neutralizó un peligroso tiro libre a los 34 minutos.

La opción más clara para el 'León' nació de los pies de Hugo Rodallega, quien tras una asistencia de Frasica, exigió al guardameta Hugo Souza con un potente remate en la medialuna. Pese a la intensidad, el descanso llegó con un empate sin goles que alimentaba la ilusión colombiana.

La pelota parada rompió el cerrojo

El complemento inició con una cara distinta. Corinthians salió con una presión más elevada y no tardó en encontrar el premio. Al minuto 52, tras un tiro de esquina donde la respuesta del arquero colombiano fue cuestionada, Raniele apareció en el área chica para impactar el balón y firmar el 1-0.

Santa Fe intentó reaccionar. Luis Palacios desperdició una oportunidad inmejorable al enviar un remate por encima del travesaño tras un centro por izquierda. Repetto, visiblemente molesto en la zona técnica, exigía agresividad, pero el desgaste empezó a pasar factura. Mientras el local movía el banco con nombres de peso como André Carrillo y Jesse Lingard, en Santa Fe las variantes tardaron en llegar.

Al minuto 78, la sentencia definitiva: una pelota parada bien ejecutada encontró a Gustavo Henrique, quien aprovechó una desatención en la marca de Helibelton Palacios para definir con una acción de lujo y poner el 2-0.

En el cierre, solo Rodallega parecía mantener el ímpetu en un Santa Fe que terminó "caído y servido", salvándose incluso de un tercer tanto tras un potente disparo de Yuri Alberto que sacudió la red exterior.

Con poco margen de error

La derrota 2-0 de Santa Fe compromete sus aspiraciones de clasificación. Parcialmente es tercero del grupo E, con 1 punto, a 5 del líder, Corinthians, pero su próximo rival, Platense, aún no ha enfrentado a Peñarol y ambos podrían sacarle ventaja. En esa medida, está obligado a ganar en Argentina, el próximo 29 de abril, para seguir con vida en el torneo.