El exdelantero francés Djibril Cissé generó una fuerte polémica al declarar abiertamente su "odio" hacia la Selección Argentina durante un especial de la cadena L’Équipe. A tres años de la final del Mundial de Qatar 2022, donde el equipo de Lionel Messi se coronó campeón tras vencer a Francia en una definición histórica, el exjugador de 44 años aseguró que el combinado sudamericano es hoy el mayor rival de los galos y que aún existen cuentas pendientes por saldar dentro del terreno de juego.

Durante el repaso de las imágenes del encuentro, Cissé se mostró visiblemente afectado y afirmó que el sentimiento de rechazo surgió tras revivir los momentos de la derrota. El exinternacional francés, quien participó en dos copas del mundo, fue enfático al señalar que desea ver a su país obtener la tercera estrella y tomarse revancha frente a los argentinos. Sus palabras reflejan que, a pesar del tiempo transcurrido, la herida de la final perdida en el estadio de Lusail sigue abierta en el entorno del fútbol francés.

Además de la rivalidad deportiva, Cissé apuntó contra Enzo Fernández y los cánticos ofensivos que protagonizaron algunos jugadores argentinos tras la consagración. El exatacante cuestionó la actitud de los futbolistas franceses del Chelsea por haber perdonado a su compañero de equipo tras aquellos incidentes. Con estas declaraciones incendiarias, el exjugador avivó una rivalidad internacional que parece haber escalado más allá de lo estrictamente futbolístico tras los sucesos de Qatar.