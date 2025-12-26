Inicio
Fútbol

Cissé contra los Argentinos: "Siento mucho odio hacia ellos"

Vie, 26/12/2025 - 09:18
El exdelantero de Francia calificó a la Albiceleste como su "principal enemigo" tras el Mundial.
Fuertes declaraciones de Cissé a la Selección Argentina
Créditos:
francebleu.fr | CC

El exdelantero francés Djibril Cissé generó una fuerte polémica al declarar abiertamente su "odio" hacia la Selección Argentina durante un especial de la cadena L’Équipe. A tres años de la final del Mundial de Qatar 2022, donde el equipo de Lionel Messi se coronó campeón tras vencer a Francia en una definición histórica, el exjugador de 44 años aseguró que el combinado sudamericano es hoy el mayor rival de los galos y que aún existen cuentas pendientes por saldar dentro del terreno de juego.

Durante el repaso de las imágenes del encuentro, Cissé se mostró visiblemente afectado y afirmó que el sentimiento de rechazo surgió tras revivir los momentos de la derrota. El exinternacional francés, quien participó en dos copas del mundo, fue enfático al señalar que desea ver a su país obtener la tercera estrella y tomarse revancha frente a los argentinos. Sus palabras reflejan que, a pesar del tiempo transcurrido, la herida de la final perdida en el estadio de Lusail sigue abierta en el entorno del fútbol francés.

Además de la rivalidad deportiva, Cissé apuntó contra Enzo Fernández y los cánticos ofensivos que protagonizaron algunos jugadores argentinos tras la consagración. El exatacante cuestionó la actitud de los futbolistas franceses del Chelsea por haber perdonado a su compañero de equipo tras aquellos incidentes. Con estas declaraciones incendiarias, el exjugador avivó una rivalidad internacional que parece haber escalado más allá de lo estrictamente futbolístico tras los sucesos de Qatar.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fútbol internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Más deportes
¿Cuándo y cómo ver Texans vs. Chargers?
no se pierda los partidos de navidad en la NFL
Houston y Los Ángeles se juegan sus aspiraciones de postemporada en un duelo electrizante.
Mundo
Nigeria y EE. UU. confirman ofensiva contra el Estado Islámico
Ataque a Isis en Nigeria
Las Fuerzas Armadas nigerianas ratificaron que realizaron bombardeos coordinados con Estados Unidos contra objetivos del EI en el noroeste del país, en medio de la escalada retórica de Donald Trump.
Política
Uribe impulsa tutela para detener la emergencia económica decretada por Petro
Expresidente Álvaro Uribe.
El uribismo promueve una tutela para suspender la emergencia económica decretada por el Gobierno mientras la Corte Constitucional entra a estudiar la medida en enero.
Entretenimiento
El regalo multimillonario de Aida Victoria Merlano a su hijo en Navidad
Aida Victoria Merlano regalo a su bebé
Aida Victoria Merlano se fajó con un multimillonario regalo de Navidad a su bebé Emiliano, que no tiene ni el año de haber nacido.