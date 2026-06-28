El fútbol da muchas vueltas y el Mundial 2026 nos acaba de regalar una de esas historias que parecen escritas por un guionista de cine. Colombia, que viene con la camiseta inflada tras clasificar como líder del Grupo K por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo, ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final. Se trata de Ghana. Pero el verdadero picante no está solo en el mapa, sino en el banquillo africano: Carlos Queiroz volverá a enfrentar a la Tricolor.

Sí, el mismísimo técnico portugués que dirigió a Colombia entre 2019 y 2020 será el encargado de armar la estrategia para intentar frenar al equipo de Néstor Lorenzo. Seis años después de su ruidosa salida, el destino lo pone otra vez de frente contra su pasado.

De la ilusión al piso en Quito

Para hacer memoria, el ciclo de Queiroz con Colombia tuvo dos caras muy marcadas. Empezó con un ritmo bárbaro, sintonizando un fútbol europeo que ilusionó a la afición en la Copa América de Brasil 2019, donde el equipo clasificó con puntaje perfecto y el arco en cero en la fase de grupos, despachando incluso a Argentina.

Sin embargo, en el fútbol lo que bien empieza no siempre bien acaba. Está el recuerdo del fatídico noviembre de 2020, cuando la 'Tricolor' cayó 3-0 en Barranquilla ante Uruguay y sufrió el doloroso 6-1 contra Ecuador en la altura de Quito que terminó por romper el proceso y forzó su salida de la Federación. Una espina que todavía quedó clavada en el orgullo del hincha.

Viejos conocidos y un duelo inédito

Este partido de eliminación directa tendrá morbo por donde se le mire. Queiroz se va a reencontrar en la cancha con varios de los referentes que él mismo tuvo bajo su mando y que hoy son la columna vertebral de la Selección: James Rodríguez, Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica y Jéfferson Lerma. Jugadores que conocen de memoria cómo piensa el DT portugués.

Además, el banquillo echará chispas. Será el primer round estratégico entre Carlos Queiroz y Néstor Lorenzo. Aunque Lorenzo fue la mano derecha de José Pékerman en la época dorada, nunca coincidió con el portugués en el rentado nacional. Hoy, el argentino lidera un proceso invicto y con un chip totalmente competitivo que tiene a Colombia soñando despierta.

El partido no será un simple juego de 90 minutos por el boleto a los octavos de final; será la oportunidad perfecta para cerrar una vieja herida o para que Queiroz se tome su propia revancha.