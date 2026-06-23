A pocas horas para iniciar el partido ante la RD Congo, crece la incertidumbre sobre cuál será la nómina titular que pondrá el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

Pues basado en el once que enfrentó y venció a Uzbekistán, en Ciudad de México, y basado en las últimas informaciones dadas desde Guadalajara, esta sería la alineación para buscar la clasificación a los dieciseisavos de final.

El Cerrojo Defensivo

El arco tricolor tiene un dueño indiscutible: Camilo Vargas. Frente a él, Lorenzo ha dispuesto una línea de cuatro que combina solidez y proyección. Por la banda derecha, Daniel Muñoz mantendrá su habitual despliegue, mientras que la principal novedad pasa por el sector izquierdo, donde Déiver Machado ingresaría en lugar de Johan Mojica. La zaga central estará liderada por Dávinson Sánchez como primer marcador, acompañado por la firmeza de Jhon Lucumí.

El Equilibrio en la Mitad

La zona de contención estará a cargo de Jéfferson Lerma, quien asumirá las funciones netamente defensivas. A su lado, aportando salida limpia y dinamismo, estará el joven Gustavo Puerta, conformando un doble pivote que promete equilibrio.

Creatividad y ataque

En tres cuartos de cancha, Colombia dispondrá de un tridente de volantes ofensivos con mucha libertad de movimiento. Jhon Arias partirá desde la derecha con diagonales hacia el centro, el capitán James Rodríguez conducirá los hilos del equipo justo detrás del punta, y el desequilibrio por la banda izquierda estará a cargo de la estrella Luis Díaz.

La única incógnita que mantiene el cuerpo técnico radica en el referente de área, un puesto que se dirimirá hasta el último minuto entre Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

Alineación: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Déiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba.