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Canadá, primer clasificado a los octavos de final del Mundial 2026

Dom, 28/06/2026 - 16:24
Un gol al minuto 92 dejó al equipo norteamericano instalado en la siguiente fase del Mundial 2026.
Canadá, primer clasificado a los octavos de final del Mundial 2026
Créditos:
EFE

Canadá agregó este domingo un nuevo capitulo a su mejor historia de participaciones en los mundiales al eliminar a Sudáfrica por 0-1 con un gol en los 92 minutos y avanzar a los octavos de final, donde se citará con Países Bajos o Marruecos.

Un tiro libre de Stephen Eustaquio desde fuera del área en el minuto 92 se coló en la portería de los Bafana Bafana y desató la locura en el estadio de Los Ángeles.

Canadienses y sudafricanos abrieron este domingo la fase de dieciseisavos de final del Mundial, que se extenderá hasta el 3 de julio.

El partido fue abierto y generoso en oportunidades de gol, que no fueron concretadas por la el nerviosismo de los delanteros.

Para contrarrestar el dibujo táctico de los canadienses, que mostraron más orden entre líneas, los sudafricanos plantearon un 4-2-3-1, más dispuesto a dificultar el control del balón.

Sudáfrica tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte, con un disparo desde fuera del área que se fue al travesaño.

Poco después, en el minuto 62, Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, jugador del Villareal, que alcanzó a despejar Williams.

La espera se hizo eterna, pero en medio de la desesperación, a Marsch no le quedó más remedio que mandar a Davies al campo.

El retorno de la gran estrella canadiense a las canchas se notó de inmediato a pesar de haber estar un más de año apartado: en los primeros compases, firmó una asistencia para Jacob Shaffleburg que estuvo a punto de terminar en gol en el minuto 75 de juego.

Con Sudáfrica eliminado de la competición, los canadienses aguardan por su próximo rival de octavos de final, que se decidirá el próximo 6 de julio entre el ganador del duelo de dieciseisavos que se disputará mañana en el Estadio de Monterrey (México) entre Marruecos y Países Bajos.

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