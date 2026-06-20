Hay historias en el fútbol que parecen guiones de una película de superación, y la de Deniz Undav es, sin duda, una de ellas. A sus 29 años, el delantero se ha convertido en la gran figura de Alemania tras marcar los dos goles de la remontada ante Costa de Marfil en el Mundial 2026. Sin embargo, detrás de los focos y la gloria mundialista se esconde un camino repleto de obstáculos, sudor y batallas personales. Una auténtica trayectoria que lo llevó directamente desde los turnos de una fábrica hasta la élite del fútbol internacional.

Del frío de la fábrica a la Segunda de Bélgica

Aunque hoy Undav acapara la atención en el Mundial, su realidad a los 19 años era radicalmente distinta:

"Busqué trabajo en una fábrica. Me levantaba a las 4:00 a. m. y tenía que estar durante ocho horas detrás de una máquina láser. A las 5:00 p. m. cogía el bus de vuelta y me iba a entrenar. Hasta las 8:00 p.m. no regresaba a casa. Así estuve dos años", le relató el propio delantero a HLN. "A veces no tenía ganas de entrenar, pero como me gusta tanto el fútbol conseguí no desistir", agregó.

Su recompensa llegó en 2020, cuando recaló gratis en el Saint-Gilloise de Bélgica. Llegaba desde la Tercera división alemana con un registro bueno, pero no espectacular: 24 goles en 73 partidos con el SV Meppen. Nadie imaginaba el impacto que tendría. El 13 de marzo de 2021 se proclamó campeón de la Segunda División belga firmando 17 goles en 26 partidos.

Ya en la Primera División (temporada 2021-22), dejó claro su nivel al anotar, por primera vez en su carrera, un póker a domicilio en la goleada por 7-1 frente al K.V. Oostende, consagrándose como el delantero de la liga.

Vencer a la báscula y los excesos

El éxito no solo demandó esfuerzo físico, sino un cambio radical de hábitos. Con 1,78 metros de estatura y 86 kilos actuales, Undav es un delantero diestro que dista de los abdominales perfectos de Cristiano Ronaldo. De hecho, su peso fue un gran problema en el pasado.

En el Meppen abusaba de la comida rápida y llegó al Saint-Gilloise con sobrepeso. Un dietista y su esfuerzo lo cambiaron todo.

A pesar de la estricta disciplina, el atacante mantiene un pequeño capricho antes de saltar al césped: "Ya no es ningún secreto, pero suelo tomarme un Red Bull para tener un cierto plus".

El salto definitivo y la consagración mundial

Su rendimiento en Bélgica despertó el interés internacional. El 31 de enero de 2022, el Brighton & Hove Albion F. C. de Inglaterra lo fichó por 6 millones de euros con un contrato de cuatro años y medio, aunque permaneció cedido en el Saint-Gilloise hasta el final de esa campaña.

Posteriormente, el 2 de agosto de 2023, se marchó prestado al VfB Stuttgart de su país natal. Su rendimiento convenció tanto a la directiva alemana que, tras un acuerdo de traspaso definitivo entre ambos clubes, firmó un nuevo contrato por tres años.

El premio mayor a su resiliencia llegó con la camiseta de su país. El 23 de marzo de 2024 hizo su debut absoluto con la selección de Alemania en un amistoso con victoria 0-2 ante Francia. Hoy, en pleno Mundial 2026, aquel joven que operaba una máquina láser por las mañanas y viajaba en autobús para poder entrenar, es el héroe indiscutible de toda una nación. Deniz Undav sabía que era un buen jugador, pero entendió que debía trabajar duro para mejorar; hoy, el mundo entero es testigo de su recompensa.