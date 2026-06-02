Boca Juniors ya empezó a moverse para reforzar el equipo y el gran objetivo es el arco. El elegido es el colombiano Álvaro Montero. Así lo indicó el diario argentino Olé, el cual agrega que, por ahora, el club de la Ribera está haciendo los primeros llamados para conocer su situación, pero todo indica que la negociación podría avanzar muy rápido.

El arquero está jugando actualmente en Vélez Sarsfield, pero su pase no pertenece al club de Liniers. Sorprendentemente, lejos de enojarse por el interés de Boca, la dirigencia de Vélez ve con buenos ojos dejarlo salir ahora mismo. ¿Por qué?

Las razones de Vélez para dejarlo ir

El club de Liniers tiene motivos económicos muy claros para facilitarle la salida al colombiano:

Es muy caro: si Vélez quiere quedarse con el arquero de forma definitiva, tendría que pagar unos 2 millones de dólares , una cifra que no están convencidos de gastar.

Se le termina el contrato: el préstamo de Álvaro Montero vence en diciembre. Si se queda hasta fin de año, se irá gratis y a Vélez no le quedará nada.

Ganancia económica: si Boca se lo lleva ahora, Vélez recibirá una compensación económica por cortar el contrato antes de tiempo

En definitiva, a Boca Juniors le interesa el arquero, al jugador le entusiasma la idea de ponerse la camiseta azul y oro, y a Vélez le sirve el negocio para ganar plata antes de que se termine el préstamo. Todo está dado para que, si Boca pisa el acelerador, Montero se convierta en nuevo refuerzo.

¿Y Lorenzo también será 'Xeneize?

Esa es otra de las incógnitas que hay en el entorno de la Selección Colombia. En las últimas horas se conoció que Boca Juniors está interesado en contratar a Néstor Lorenzo como su entrenador, en reemplazo del ya despedido Claudio Úbeda. Si bien el estratega dejó claro que su mente está con la 'Tricolor' para hacer un gran Mundial, lo cierto es que el conjunto argentino esperaría a que finalice el torneo orbital para negociar su contratación.