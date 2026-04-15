Millonarios toma respiro en la Copa Sudamericana. El equipo 'Embajador' se sacudió del pobre debut ante O'Higgins y este miércoles logró su primera victoria en el torneo internacional frente a Boston River de Uruguay. De esta manera se mete en la pelea por un cupo a los octavos de final.

El primer tiempo en Bogotá fue un monólogo de aproximaciones locales. Sebastián Valencia, el ex Fortaleza, se convirtió en el socio ideal de Mackalister Silva para castigar el flanco izquierdo, generando centros venenosos que nadie lograba empujar. A pesar de los intentos de Rodrigo Contreras y Mateo García, la falta de precisión en el último cuarto de cancha mantuvo el marcador en blanco. La nota dramática ocurrió antes del descanso con un fuerte choque entre Contreras y Sarabia, que obligó al jugador visitante a abandonar el campo por un golpe en la cabeza tras la intervención de las asistencias médicas.

Para el complemento, Fabián Bustos movió el banquillo buscando la contundencia que le faltaba a su equipo. Radamel Falcao García ingresó al campo y, aunque recibió una tarjeta amarilla por una acción defensiva, asistió a Mackalister Silva en una de las jugadas más claras del encuentro. No obstante, el tiempo avanzaba y la desesperación crecía en la grada. Millonarios empujaba con más ganas que técnica, y el partido parecía escapársele entre los dedos ante un Boston River que renunciaba a la pelota para refugiarse en su área.

La persistencia tuvo su premio cerca del final. Tras los ingresos de Sebastián Del Castillo y Carlos Darwin Quintero, el panorama cambió. Del Castillo avisó primero con una jugada individual que exigió al máximo al guardameta visitante. Poco después, Quintero tomó la responsabilidad y, con un potente remate de media distancia, dejó sin opciones a González para desatar el grito sagrado en El Campín.

Boston River reaccionó en el cierre del encuentro, pero ya era tarde. El triunfo 1-0 le permitió a Millonarios ser tercero en su grupo, quedando a tres unidades del líder, Sao Paulo, su próximo rival. El partido será el próximo 28 de marzo, en Brasil.