Tras un debut con tintes de autoridad, la Selección Colombia se prepara para su segundo examen en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo dejó una grata impresión en la primera jornada del Grupo K, donde fue superior de principio a fin y venció 1-3 a Uzbekistán gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Este martes 23 de junio, a las 9:00 p.m. (hora colombiana) en Guadalajara, la Tricolor se medirá ante la República Democrática del Congo, un rival que llega con el ánimo arriba luego de sacarle un sorpresivo empate a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Con Colombia liderando la zona con 3 puntos, seguida por RD Congo y Portugal con una unidad, estas son las cuentas del combinado nacional para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final.

1. El escenario ideal: La victoria asegura la clasificación

Si Colombia suma de a tres frente a la selección africana, asegurará matemáticamente su cupo a la siguiente fase del torneo. Con 6 puntos se volvería inalcanzable para Uzbekistán y RD Congo simultáneamente. Lo único que quedaría por definir en la última jornada (frente a Portugal) sería si avanza como primera o segunda de grupo, algo que también dependerá de lo que suceda en el choque entre lusos y uzbekos.

2. El empate: un pie adentro gracias al formato del Mundial

Un empate ante RD Congo dejaría a Colombia con 4 puntos. Si bien no firmaría la clasificación matemática inmediata, los dirigidos por Lorenzo quedarían virtualmente clasificados.

Dato clave: Para esta edición del Mundial, la FIFA determinó que los ocho mejores terceros (de un total de doce grupos) también avanzarán a los dieciseisavos de final. Con 4 unidades en el bolsillo, Colombia superaría el umbral que históricamente deja a los mejores terceros en la siguiente ronda, incluso si llegara a perder en la última fecha contra Portugal.

3. La derrota: todo se define en la última jornada

Un tropiezo ante los africanos encendería las alarmas, pero no significaría la eliminación. Si Colombia pierde, se quedará con 3 puntos y RD Congo asumirá el liderato con 4. Bajo este panorama, la Tricolor se vería obligada a jugarse la vida y el boleto directo en la última fecha de la fase de grupos ante la siempre peligrosa selección de Portugal.

El camino está trazado. Colombia tiene los argumentos futbolísticos y la ventaja matemática para dar el golpe sobre la mesa en Guadalajara y asegurar su presencia entre los mejores del planeta antes de lo previsto.