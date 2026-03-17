El caso de Zulma Guzmán no deja de crecer y, con cada nuevo detalle, la historia se vuelve más inquietante. Lo que comenzó como un hecho trágico hoy empieza a dibujar un patrón que las autoridades no pueden ignorar, el de envíos dirigidos, productos adulterados y víctimas que, en cuestión de minutos, colapsan tras consumir lo que parecía un simple regalo.

La más reciente revelación apunta a un nuevo episodio ocurrido el 8 de enero de 2025, cuando un paquete con chocolates habría llegado a manos de Elvira María Restrepo, cuñada de Guzmán. Nada parecía fuera de lo normal hasta que, tras consumirlos, la mujer se desmayó. La escena, según lo conocido, fue similar a la de otros casos, solo que esta vez hubo tiempo, fue trasladada a un centro médico y logró sobrevivir.

Ese detalle, el de haber sobrevivido, es lo que hoy permite reconstruir una historia que, de otro modo, habría pasado desapercibida.

Lea también: Nueva hipótesis sacude investigación de muerte de niñas en Bogotá

Pero lo más perturbador no es solo el hecho, sino la forma en que se repite. El envío, según la información revelada, habría sido coordinado nuevamente por Zenaida Pava, el mismo nombre que aparece en el caso de los chocolates envenenados que terminaron con la vida de dos menores de edad en la vivienda de Juan de Bedout. La coincidencia deja de ser casual cuando el método es el mismo, un producto aparentemente inofensivo, enviado como detalle, que termina convirtiéndose en un arma.

Es ahí donde la historia cambia de tono. Ya no se trata de un caso aislado, sino de una secuencia que comienza a tener lógica propia.

Lea también: Arrestan en Londres a Zulma Guzmán por el caso de talio en Bogotá

Las autoridades ahora miran los hechos en conjunto, no como episodios separados, sino como piezas de un mismo esquema. La Fiscalía no descarta que detrás de estos envíos exista un comportamiento sistemático, una forma de actuar que se repite con precisión y que podría encajar en un perfil más complejo.

Mientras tanto, el caso también comienza a escalar en el ámbito institucional. El Ministerio de Justicia pidió a la canciller Rosa Villavicencio acelerar la deportación de Zulma Guzmán para que responda ante la justicia colombiana, en un proceso que ya no gira únicamente en torno a un hecho, sino a la posibilidad de que haya más.

Vea también: ¿Quién es Zulma Guzmán, la empresaria buscada por envenenamiento con talio?

Porque esa es, en el fondo, la pregunta que empieza a instalarse, cuántos casos más podrían existir sin haber sido detectados y si este patrón, que hoy comienza a ser evidente, lleva más tiempo del que se creía.

Por ahora, lo único claro es que la historia está lejos de cerrarse. Y que cada nuevo detalle no solo reconstruye lo ocurrido, sino que abre la puerta a algo más inquietante.