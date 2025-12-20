26 predicciones para el 2026

Como lo hago cada fin de año, desde hace más de una década, les comparto mis predicciones para el 2026, basadas en expectativas, perspectivas y percepciones. Este ejercicio trata de acertar, no de adivinar. Y para eso se aplica el olfato periodístico, el sexto sentido y el sentido común. Entonces, vamos con las 26 del 26:
- El nuevo presidente de Colombia estaría entre Iván, Abelardo y Sergio. Pero, falta todavía un gallo duro por saltar a la palestra.
- Pacto histórico, Centro Democrático y Cambio radical se llevan más de la mitad de las curules del Congreso.
- Salen del Congreso los 10 exjefes de las Farc que tienen curules.
- A la primera vuelta presidencial irán más de 10 candidatos. Tres de la izquierda, cuatro de la derecha, dos del centro, y uno que nada que ver. Ellos son: Cepeda, Quintero y Caicedo. De la Espriella, Pinzón, Paloma y Vicky. Fajardo y Claudia. Y uno nuevo.
- La selección Colombia no llega a los cuartos de final del mundial de fútbol.
- Maduro sale de Venezuela.
- Trump logra acuerdo que poner fin a la guerra en Ucrania.
- Julio Sánchez director para la alianza Caracol Radio y la W. Sale Gustavo Gómez.
- Petro se queda... en Colombia.
- Uribe lidera duros debates en el Senado.
- El dólar llegará a los $4.500. La inflación pasará el 6% y el PIB estará por debajo del 3%.
- Más EPS se declaran en quiebra.
- Los pasaportes seguirán siendo hechos en Colombia. Se enreda contrato con Portugal.
- El nuevo gobierno reabre diálogos con el ELN.
- Apenas arranque, el nuevo gobierno presentará una reforma tributaria por más de 20 billones de pesos.
- El metro sufre retrasos en su plan de ejecución. No arrancará el 14 de marzo de 2028.
- Nobel de paz para Trump.
- Ciclista colombiano en el podio de la vuelta a Francia.
- Habrá rumores sobre grave estado de salud de Kim Jong-un en Corea del Norte. Se comienza a pensar en una sucesora.
- Nicolás Petro, los exministros Bonilla y Velasco y otros exfuncionarios del gobierno Petro a cárcel domiciliaria.
- Shakira formalizará un romance.
- El gobierno saliente organiza un show para la firma de un 'acuerdo de paz' con el clan del Golfo.
- La Universidad Nacional elije el cuarto rector en menos de dos años.
- La reforma pensional quedará en el limbo. La Corte la devuelve a un Congreso que está de salida.
- Y, la hundida reforma a la salud podría resucitar en el nuevo Congreso.
- Durante todo el año se hablará y amenazará con un apagón o racionamiento de luz, que no se hará efectivo.
Bueno, ahí les dejo las 26 predicciones para el 2026, que son para cuestionar, discutir y compartir. Feliz Navidad y próspero año. amiher@hotmail.com