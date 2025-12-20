Inicio
Amílkar-Hernández

Periodista, escritor, catedrático, conferencista y consultor de empresas.

Estudió periodismo en la Universidad de América y tiene especializaciones en Periodismo Económico de la Universidad de La Sabana y Seguridad Social y Empleo del Externado de Colombia. Participó en Estados Unidos en el programa de Libre Acceso a la Información con enfoque en los medios electrónicos. Comenzó en el diario El Siglo, donde llegó a ser jefe de redacción. Luego ingresó a la televisión, donde dirigió noticieros como Cinevisión y Notiocho. Fue editor de Noticias Uno y Noticiero de las Siete. También fue subeditor económico y político del diario El Tiempo. Colaborador de las revistas Credencial y Diners, y del canal CityTV. Autor de los libros Los presidentes, gobernantes y mandamases de Colombia y No perdí El Tiempo.

 

Director y asesor de comunicaciones y relaciones corporativas de varias entidades públicas y privadas (ISS, Positiva y Coomeva, entre otras), Catedrático de las universidades La Sabana, Central, Los Libertadores, Santo Tomás y Externado de Colombia. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y de los premios Colseguros y Fasecolda al Periodismo de Seguros. Nominado a los premios de periodismo CPB y Rey de España. Actualmente escribe ocasionalmente para El Tiempo, La República y el portal www.ahfnoticias.com y genera contenidos en Facebook @amilkar.hernandez.3, X @AmilkarHF, Instagram @ahfnoticias y TikTok @amilkarahf. Dirige, además, la Corporación Educativa Futuro, donde dicta conferencias y adelanta consultorías y programas de comunicación corporativa, manejo de medios, crisis y reputación.

Amílkar Hernández

26 predicciones para el 2026

Como lo hago cada fin de año, desde hace más de una década, les comparto mis predicciones para el 2026, basadas en expectativas, perspectivas y percepciones. Este ejercicio trata de acertar, no de adivinar. Y para eso se aplica el olfato periodístico, el sexto sentido y el sentido común. Entonces, vamos con las 26 del 26:

  1. El nuevo presidente de Colombia estaría entre Iván, Abelardo y Sergio. Pero, falta todavía un gallo duro por saltar a la palestra.
  2. Pacto histórico, Centro Democrático y Cambio radical se llevan más de la mitad de las curules del Congreso.
  3. Salen del Congreso los 10 exjefes de las Farc que tienen curules.
  4. A la primera vuelta presidencial irán más de 10 candidatos. Tres de la izquierda, cuatro de la derecha, dos del centro, y uno que nada que ver. Ellos son: Cepeda, Quintero y Caicedo. De la Espriella, Pinzón, Paloma y Vicky. Fajardo y Claudia. Y uno nuevo.
  5. La selección Colombia no llega a los cuartos de final del mundial de fútbol.
  6. Maduro sale de Venezuela.
  7. Trump logra acuerdo que poner fin a la guerra en Ucrania.
  8. Julio Sánchez director para la alianza Caracol Radio y la W. Sale Gustavo Gómez.
  9. Petro se queda... en Colombia.
  10. Uribe lidera duros debates en el Senado.
  11. El dólar llegará a los $4.500. La inflación pasará el 6% y el PIB estará por debajo del 3%.
  12. Más EPS se declaran en quiebra.
  13. Los pasaportes seguirán siendo hechos en Colombia. Se enreda contrato con Portugal.
  14. El nuevo gobierno reabre diálogos con el ELN.
  15. Apenas arranque, el nuevo gobierno presentará una reforma tributaria por más de 20 billones de pesos.
  16. El metro sufre retrasos en su plan de ejecución. No arrancará el 14 de marzo de 2028.
  17. Nobel de paz para Trump.
  18. Ciclista colombiano en el podio de la vuelta a Francia.
  19. Habrá rumores sobre grave estado de salud de Kim Jong-un en Corea del Norte. Se comienza a pensar en una sucesora.
  20. Nicolás Petro, los exministros Bonilla y Velasco y otros exfuncionarios del gobierno Petro a cárcel domiciliaria.
  21. Shakira formalizará un romance.
  22. El gobierno saliente organiza un show para la firma de un 'acuerdo de paz' con el clan del Golfo.
  23. La Universidad Nacional elije el cuarto rector en menos de dos años.
  24. La reforma pensional quedará en el limbo. La Corte la devuelve a un Congreso que está de salida.
  25. Y, la hundida reforma a la salud podría resucitar en el nuevo Congreso.
  26. Durante todo el año se hablará y amenazará con un apagón o racionamiento de luz, que no se hará efectivo.

Bueno, ahí les dejo las 26 predicciones para el 2026, que son para cuestionar, discutir y compartir. Feliz Navidad y próspero año. amiher@hotmail.com

Amílkar Hernández
